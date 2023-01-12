12 Oca 2023 - 17:06- Asayiş G: 12 Oca 2023 - 17:08

Aracında 107 sikkeyle yakalandı

Gölcük ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke ve 2 obje ele geçirildi.
Aracında 107 sikkeyle yakalandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke, 2 obje ve tepsi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
# jandarma

12 Oca 2023 - 17:06 - Asayiş

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