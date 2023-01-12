12 Oca 2023 - 17:13- Asayiş G: 12 Oca 2023 - 17:17

Tercümanı kesici aletle yaralayan sanık hakim karşısında

Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğrayan kız kardeşinin ölümüne ilişkin davanın duruşmasında, yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaralayan ağabeyin yargılanmasına başlandı.
Tercümanı kesici aletle yaralayan sanık hakim karşısında mask
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Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. ve ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık E.A. mermer işleri yapan babasının yanında çalıştığını ve bu işte jilet kullandıklarını belirtti.

Olay günü ticari araçla adliyeye geldiğini ve cebinde jileti unuttuğunu söyleyen E.A, "Kız kardeşimin olayından sonra psikolojik olarak iyi değildim. Mahkemede de karşımdaki tercümanı sanık sanmıştım. Mahkeme süresince bir bağrışma oldu. Sinir krizi geçirdim, kendimi kaybedip saldırdım. Yaptığım şeyden çok pişmanım." dedi.

Sanık avukatı da olaydan pişmanlık duyan müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı da sanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmeyerek, cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanığın, tutuklulukta geçirdiği süreyi ve suç vasfının sanık lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak oy çokluğuyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Süreç

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül 2022'deki duruşmada, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü" demiş, genç kızın ağabeyi E.A. sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercüman İ.N'ye "Yalan söylüyorsunuz" diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı.

Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

Olayda hafif yaralanan tercüman, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı ertelemişti.

# Olay, genç, karar, jandarma, yaralı

12 Oca 2023 - 17:13 - Asayiş

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