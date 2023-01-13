TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, savunma hattına takviye yaptı. Son olarak Vanspor forması giyen 31 yaşındaki deneyimli stoper Alihan Kubalas ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sezonun ilk yarısında Vanspor formasıyla 15 resmi müsabakaya çıkan Alihan Kubalas, 1334 dakika süre buldu. Deneyimli oyuncu daha önce Ankaragücü formasıyla 25 kez Süper Lig’de de görev yaptı.
13 Oca 2023 - 09:25- Spor Güncelleme: 13 Oca 2023 - 09:32
Alihan imzayı attı
Kocaelispor, Vanspor’dan savunma oyuncusu Alihan Kubalas ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.