Alihan imzayı attı

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, savunma hattına takviye yaptı. Son olarak Vanspor forması giyen 31 yaşındaki deneyimli stoper Alihan Kubalas ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sezonun ilk yarısında Vanspor formasıyla 15 resmi müsabakaya çıkan Alihan Kubalas, 1334 dakika süre buldu. Deneyimli oyuncu daha önce Ankaragücü formasıyla 25 kez Süper Lig’de de görev yaptı.