13 Oca 2023 - 10:14- Asayiş G: 13 Oca 2023 - 10:22

Öldürülen kadının cenazesi kimsesiz olarak defnedildi

Gölcük ilçesinde 18 gün önce eşi tarafından tabanca ile restoran bahçesinde vurularak öldürülen Kıymet Budak’ın cenazesi kimsenin cenazeyi sahiplenmemesi üzerine kimsesiz olarak belediye tarafından toprağa verildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Öldürülen kadının cenazesi kimsesiz olarak defnedildi mask
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Olay 25 Aralık 2022 tarihinde kocası tarafından gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak(35) eşi Şafak Budak ile bir restoranda konuşurken eşinin kurşunlarının hedefi oldu. Genç kadın olay yerinde can verirken gözaltına alındı. Budak’ın cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 18 gün morgda bekleyen İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından bir başvuru yapılmadığı için bugün belediye ekipleri tarafından Kent mezarlığında kimsesiz olarak toprağa verildi.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenmiş
Genç kadının eşi Şafak Budak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyen koca restoran bahçesinde kendine hakim olamayıp ateş edip öldürdüğünü söyledi.

“Savcının talimatı ve izniyle defnini gerçekleştirdik”
Kimsesiz olarak defnedilen Kıymet Budak’ın defin sürecini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil anlattı. Sevil”Geçtiğimiz günlerde menfur bir olayda vefat eden İran uyruklu Türk vatandaşı Kıymet Budak isimli vatandaş 15 gün resmi bekleme süresinden sonra emniyet güçlerinin nezaretinde savcının talimatı ve izniyle defnini gerçekleştirdik.

“İslami usullere göre defnediyoruz”
15 gün bekleme süresi içerisinde cenazemizin herhangi bir yakını çıkmazsa savcının talimatıyla bu cenazeleri belediye olarak biz defnediyoruz. Bu cenazeleri eğer müslümansa İslami usullere göre yıkamasını kefenlemesini yapıyoruz. Ardından cenaze namazını arkadaşlarla beraber kılıyoruz. Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz.

“Yakını çıktığında da bizim kayırlarımızda bulabilirler”
Yarın bir gün bir yakını çıktığında da bizim kayıtlarımızda bulabilirler. Yakını çıkıp geldiğinde de kimlik bilgileri eşleştiğinde mezar tapusunu ona veriyoruz. Naklini talep ederse resmi işlemlerin ardından uygun görülürse nakil yapılıyor.” İfadelerini kullandı.
# genç, Olay, emniyet, Kadın, Büyükşehir Belediyesi, ateş

13 Oca 2023 - 10:14 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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