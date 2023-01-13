13 Oca 2023 - 10:27- Spor G: 13 Oca 2023 - 10:36

6 numarada son ataklar! o isim öne çıktı

Keçiörenli Aykut Çeviker ve Eyüpsporlu Taşkın İlter ve Kırklarelili Taşkın Kartal’dan sonra 6 numaraya 2 aday daha… Bugün bu transfer de tamamlanacak. Kardeş Kırklareli’nin Antalyalı’sı öne çıkıyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
6 numarada son ataklar! o isim öne çıktı mask
Büyütmek için resme tıklayın

KIRKLARELİ’NİN ANTALYALISI MERT ÇÖLGEÇEN ÖNE ÇIKIYOR

Kocaelispor yarınki rakibi Kırklarelispor’un iki 6 numarası Mert Çölgeçen ve Taşkın Kartal ile dirsek temasını artırdı. Eyüplü Taşkın İlter ve Keçiörenli Aykut Çeviker ile de temas yoğunlaştı. Mert dört adaydan en öne çıkan isim durumunda bulunuyor

4 ADAYDAN BİRİ İMZAYI ATACAK
Kocaelispor’da orta sahadaki joker oyuncu Emre Nefiz ve Vansporlu sağ stoper Alihan Kubalas imzaları attı. 6 numara (ön libero) transferinde yoğunlaşan Kocaelispor, her an imza atmak üzere dört aday üzerine yoğunlaştı. Körfez ekibi, yarinki rakibi Kırklarelispor’un iki 6 numarası Mert Çölgeçen ve Taşkın Kartal ile dirsek temasını artırdı. Daha önce de Eyüplü Taşkın İlter ve Keçiörenli Aykut Çeviker ile de temas yoğunlaşmıştı. Bu transfer koşturmacası dün geç saatlere kadar sürdü.
# Kocaelispor

13 Oca 2023 - 10:27 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.201.401 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra Gençler Birliği’nin 70.yaşında “Şampiyon!” sesleri yeri göğü inletti mask
Kandıra Gençler Birliği’nin 70.yaşında “Şampiyon!” sesleri yeri göğü inletti
Liseli basketbolcular yarı final için mücadele etti mask
Liseli basketbolcular yarı final için mücadele etti
Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday mask
Kocaelispor bombayı patlattı! 6 numarada son iki aday
Dartçılar 12'den vurdu mask
Dartçılar 12'den vurdu
Alihan Kubalas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı mask
Alihan Kubalas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı
“Bu camia için mücadele etmek istiyorum’’ mask
“Bu camia için mücadele etmek istiyorum’’
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL