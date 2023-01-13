6 numarada son ataklar! o isim öne çıktı

KIRKLARELİ’NİN ANTALYALISI MERT ÇÖLGEÇEN ÖNE ÇIKIYOR
Kocaelispor yarınki rakibi Kırklarelispor’un iki 6 numarası Mert Çölgeçen ve Taşkın Kartal ile dirsek temasını artırdı. Eyüplü Taşkın İlter ve Keçiörenli Aykut Çeviker ile de temas yoğunlaştı. Mert dört adaydan en öne çıkan isim durumunda bulunuyor
4 ADAYDAN BİRİ İMZAYI ATACAK
Kocaelispor’da orta sahadaki joker oyuncu Emre Nefiz ve Vansporlu sağ stoper Alihan Kubalas imzaları attı. 6 numara (ön libero) transferinde yoğunlaşan Kocaelispor, her an imza atmak üzere dört aday üzerine yoğunlaştı. Körfez ekibi, yarinki rakibi Kırklarelispor’un iki 6 numarası Mert Çölgeçen ve Taşkın Kartal ile dirsek temasını artırdı. Daha önce de Eyüplü Taşkın İlter ve Keçiörenli Aykut Çeviker ile de temas yoğunlaşmıştı. Bu transfer koşturmacası dün geç saatlere kadar sürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.