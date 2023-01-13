Yürütülen soruşturma çerçevesinde, faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen karışımlı malzemelerin, akaryakıta dönüştürülmesi amacıyla kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde taşınarak akaryakıta dönüştürüldüğünü tespit eden polis, bu sabah İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Otoyolda seyreden bir kamyon takip edilerek durdurulurken, birçok araç ve illegal işyerlerine düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon, kamyonet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt, 3 kamyon, 4 kapalı kasa kamyonet, 1 çekici, 1 dorse, 3 tanker araca ve malzemeye ihtiyati tedbir uygulandığı açıklandı. Ayrıca aynı operasyon çerçevesinde 1 kamyon ve 1 araç çekicisine de el konulduğu belirtildi.
13 Oca 2023 - 10:46- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2023 - 10:49
Kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, kaçak üretilen 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının illegal üretimine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.