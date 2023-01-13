Birikim Okulları Başiskele Eylül ayında açılacak

28 yıldır eğitim alanında çalışmalarını yürüten Birikim okulları Kocaeli’nin Başiskele bölgesinde yeni açılacak olan Birikim Okulları Kampüsü hakkında bugün Ramada Otel’de protokolün de katılımıyla lansman gerçekleştirdi. Eğitim Modelimiz; ‘Hayat Denge Modeli ve Kampüs’ Lansmanı sloganıyla gerçekleştirilen lansmana Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Birikim Okulları Genel Müdürleri ve eğitimciler katıldı.

28 YILLIK TECRÜBE

Birikim Okulları İlkokulları Genel Müdürü Özkan Öztürk, “Davetimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. 27-28 yıllık tecrübeye sahip olan Birikim Okullarının, Başiskele kampüsümüzün açılışı için hayat ve heyecan doluyuz. Yeni bir felsefe, milli, hassasiyet içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“ÖZGÜN VE MİLLİ”

Birikim Okulları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci: “Eğitim alanında alternatif bir bakış açısı; yeni bir felsefe, millî hassasiyet ve özgün bir yaklaşımla geliştirdiğimiz Hayat Denge Modeli; insanın biricikliği ile çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alan, kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan, bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve milli bir eğitim modelidir” dedi.

“DEĞERİ ESAS ALIYORUZ”

Ömer Akmenşen: “İlimize bir eğitim kurumunun kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlimize kandırdığımız değeri esas alıyoruz. Başarıyı yakalama anlamında değer kılacak projeler ve kazançları bir bütün olarak düşünürsek eğitim anlamında bir şeyler kazanacağımız biliyoruz. Başiskele özel okullarda değer kazanmış bir ilçemiz. Böyle bir kampüsü ilçemize kazandırdıkları için Birikim okullarına teşekkür ediyorum. Özellikle insanı merkez alan denge unsuru üzerine bunun meyvelerini de görürsek biz milli eğitim camiası olarak bunun mutluluğunu yaşayacağız. Çiçeği burnunda yöneticilerimizi tebrik ederim” dedi.

“EĞİTİMDE SIKINTILARA DÜŞÜYORUZ”

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, “Bu güzel okulumuzun burada kurulmasıyla bahtiyar olduk. Biz maalesef eğitimde gittikçe sıkıntılara düşüyoruz. İnsan temeli olmayan robotlaştırılmış bir sistemdeyiz. Yazı insanın aynasıdır. Şimdi gençler birer dilekçe yazmaktan aciz insanlar. Nicelik olarak çoğaldık ama nitelik olarak bir yere varamadık. Eğitim sadece devletin işi değil. Vakıfların, kuruluşların da işi. Her şeyin ticaret olduğu okullarda eğitim olmuyor. Eğer arkasında bir sistem ve hedef yoksa özel okullar çok başarılı olmuyor. Dünyada böyle değil. Gençler 18 yaşına kadar kişisel olarak gelişiyorlar, Üniversitede yükleniyorlar. Bizde de tam tersi bir sistem var. Bu değerli okulun ilçemizde kurulmasından çok mutluyum. Bu yöndeki emeklerinize teşekkür ederim” dedi.