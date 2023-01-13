13 Oca 2023 - 11:45- Spor G: 13 Oca 2023 - 11:47

Karatecilerimiz Yunanistan’da

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Seri A’da mücadele etmek için yola çıktı.
Karatecilerimiz Yunanistan’da mask

Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyonada 11 sporcumuz Kağıtspor ve Karate Milli Takımı adına altın madalya kazanmak için mücadele edecek. 13-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyona bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım için önemli bir viraj niteliğinde.

11 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Şampiyonada 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, 60 kilogramda Mert Halıcı, 61 kilogramda Fatma Naz Yenen ve Merve Ertuğ, 67 kilogramda Ömer Özer ve Ekrem Altuner Yılmaz, 68 kilogramda Rabia Şentürk, 75 kilogramda Enes Bulut ve Kadir Kaan Bekler, +84 kilogramda Ahmet Bulut ve Kadir Kaan Bekler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Karate Milli Takımı adına altın madalya için mücadele edecek.
# Avrupa

13 Oca 2023 - 11:45 - Spor

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