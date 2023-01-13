Karatecilerimiz Yunanistan’da

Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyonada 11 sporcumuz Kağıtspor ve Karate Milli Takımı adına altın madalya kazanmak için mücadele edecek. 13-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyona bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım için önemli bir viraj niteliğinde.
11 SPORCU MÜCADELE EDECEK
Şampiyonada 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, 60 kilogramda Mert Halıcı, 61 kilogramda Fatma Naz Yenen ve Merve Ertuğ, 67 kilogramda Ömer Özer ve Ekrem Altuner Yılmaz, 68 kilogramda Rabia Şentürk, 75 kilogramda Enes Bulut ve Kadir Kaan Bekler, +84 kilogramda Ahmet Bulut ve Kadir Kaan Bekler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Karate Milli Takımı adına altın madalya için mücadele edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.