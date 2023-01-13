Yardım’dan Koyun’a sitem

Yardım “Bundan sonra sporcu taleplerini değerli başkan Gümüşhanespor ile yaparsa çok memnun oluruz. Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü’nden bundan sonra sporcu verilmeyeceğini bildirmek isterim” dedi.
Gümüşhanespor resmi sosyal medya hesaplarından başkan Koyun’a teşekkür etmiş, “Kulübümüzün Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmaları için, maddi destekte bulunan Kocaelispor Başkanı hemşerimiz Engin Koyun’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer vermişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.