13 Oca 2023 - 11:47- Spor G: 13 Oca 2023 - 11:51

Yardım’dan Koyun’a sitem

Karamürsel İdman Yurdu Başkanı Cihan Yardım, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un, Gümüşhanespor’a kamp için maddi yardım yapması üzerine sitem etti.
Yardım’dan Koyun’a sitem mask
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Yardım “Bundan sonra sporcu taleplerini değerli başkan Gümüşhanespor ile yaparsa çok memnun oluruz. Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü’nden bundan sonra sporcu verilmeyeceğini bildirmek isterim” dedi.

Gümüşhanespor resmi sosyal medya hesaplarından başkan Koyun’a teşekkür etmiş, “Kulübümüzün Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmaları için, maddi destekte bulunan Kocaelispor Başkanı hemşerimiz Engin Koyun’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer vermişti.
# yardım, Kocaelispor

13 Oca 2023 - 11:47 - Spor

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