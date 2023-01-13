Yardım’dan Koyun’a sitem

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Yardım “Bundan sonra sporcu taleplerini değerli başkan Gümüşhanespor ile yaparsa çok memnun oluruz. Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü’nden bundan sonra sporcu verilmeyeceğini bildirmek isterim” dedi.

Gümüşhanespor resmi sosyal medya hesaplarından başkan Koyun’a teşekkür etmiş, “Kulübümüzün Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmaları için, maddi destekte bulunan Kocaelispor Başkanı hemşerimiz Engin Koyun’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer vermişti.