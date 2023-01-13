13 Oca 2023 - 11:51- Spor G: 13 Oca 2023 - 11:58

KIRKLARELİ KAPALI KUTU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider ortağı Kocaelispor, yarın başlayacak ikinci yarıda da açılış karşılaşmasına Kırklareli’de çıkacak. İzmit’teki sezon açılış maçında Derince’de  2-1 mağlup ettiğimiz Kırklareli, grupta topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor
KIRKLARELİ KAPALI KUTU mask
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GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIM

Temsilcimiz Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grubun ikinci yarısında yarın Kırklarelispor’a konuk olacak. İlk maçta evimizde 2-1 mağlup ettiğimiz rakip, ilk yarıda toplam 26 puana ulaşarak 10. sırada yer buldu. Rakibin başında deneyimli teknik adam Bilgin Erdem yer alıyor. Takımın en golcü ismi ise sağ kanatta görev yapan Enes Ilkin. Enes Kırklarelispor ile çıktığı 19 maçta, 5 kez fileleri havalandırırken, 2 kez de asist yaparak takımın en skorer ismi oldu.

FURKAN GÜNEŞ YARIŞA KATILDI

Enes Ilkin’ı 4 gol ile kanat oyuncusu Furkan Güneş takip etti. 24.7 yaş ortalamasıyla genç bir takıma sahip olan Kırklareli temsilcisi, maçlarını, 3 bin 750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynuyor. Rakip Kırklarelispor, ligin ilk yarısında rakip kaleye 21 gol atarken, kendi kalesinde 18 gol gördü. Yeşil Beyazlılar, ilk yarıda çıktıkları 19 karşılaşmada, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 

İÇ SAHADA ORTA ŞEKERLİ

Kırklareli ekibi iç saha maçlarında orta şekerli bir görüntü çizdi. 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan takıl, içeride 2 de yenilgi tattı. İç sahada 9 maçta 12 gol atan takım tam 8 gol yedi. 15 puan topladı. Devre arası transferinde öne çıkan isimler almayan ekip, gençlik projesinden vazgeçmedi. Koyşan bir ekip olan Kırklareli’nin en büyük handikabı, tecrübesizlik.

# Kocaelispor, genç, Atatürk, takım

13 Oca 2023 - 11:51 - Spor

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