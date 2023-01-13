Milletvekillerine yüzde 30 zam

Milletvekili emeklisiyle işçi ve memur emeklisi arasındaki maaş uçurumu olağanüstü boyutlara ulaştı. Geçen yılın ocak ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen son bir yılda milletvekili emeklisine 33 bin 110 lira, en düşük işçi emeklisine ise 3 bin lira zam yapıldı. Vekil emeklisine verilen zam tutarı vatandaş emekliye verilen zammın tam 11 katına ulaştı. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30’luk zam milletvekilleriyle emekli Meclis başkanları, cumhurbaşkanı yardımcıları, başbakanlar, bakanlar ve milletvekili aylıklarına da aynı oranda yansıdı. Yeni zamla, milletvekillerinin maaşı 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi.

EMEKLİ VEKİLE 125 BİN TL

Geçen yılın ocak ayında 18 bin 860 lira olan aylıkları geçen temmuzda memur katsayısına bağlanarak 39 bin 977 liraya çıkarılan emekli vekillerin aylığı ise 51 bin 970 lira oldu. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176’yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya çıktı. Yüzde 30’luk zamla emekli TBMM başkanları ile emekli başbakanların aylığı 43 bin 715 liradan 56 bin 830 liraya, emekli cumhurbaşkanı yardımcılarıyla emekli bakanların aylığı da 39 bin 977 liradan 51 bin 970 liraya yükseldi. Yeni zamlarla birlikte, son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 TL, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılırken en düşük işçi emeklilerinin aylığına 3 bin TL, en düşük memur emeklilerinin aylığına da 3 bin 465 lira zam yapıldı