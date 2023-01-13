Gebze Belediyesi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi 2023 yılı tarifesini revize ederek 0-24 aylık gündüz bakim ücretini 2 bin 750 TL’den 3 bin 500 TL’ye, vardiyalı bakımı 2 bin 900 TL’den 3 bin 900 TL’ye yükseltti. 24-66 Aylık gündüz bakım ise 2 bin 600 TL’den 3 bin 500 TL’ye 24-66 aylık vardiyalı bakım ise 3 bin 700 TL’ye yükseldi. Revize edilen fiyat Gebze Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda AKP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti.

FİYATLAR YÜZDE 75 ARTTI

Gebze Belediyesi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evine yapılan zamdan şikayet eden ve ayrıca Cimer’e başvuruda da bulunan vatandaş, “Ben 2 bin 200 veriyorum. Fiyatları yüzde 75 arttı. Bakım evine yapılan zam çok ama çok fazla. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. 3 bin 500 TL’lik yapılan zammın az olmasını talep ediyoruz. Eğer bu fiyat düşmezse belediyenin kreşinden çocuğumu almak zorundayım. Lütfen bize biraz destek olun. Kreşin servisi de yok kışta kıyamette otobüslerde perişan oluyoruz.” ifadelerini kullandı.