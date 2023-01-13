13 Oca 2023 - 12:42- Gündem G: 13 Oca 2023 - 12:47

FİYATLAR YÜZDE 75 ARTTI

Gebze Belediyesi’nin revize ettiği Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi 2023 yılı tarifesi AKP’li Meclis üyelerinin onayıyla kabul edilmişti. Gebze Belediyesinin yeni fiyat tarifesine yapılan zamdan vatandaşlar yakınıyor.

Emre Sadık
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FİYATLAR YÜZDE 75 ARTTI mask
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Gebze Belediyesi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi 2023 yılı tarifesini revize ederek 0-24 aylık gündüz bakim ücretini 2 bin 750 TL’den 3 bin 500 TL’ye, vardiyalı bakımı 2 bin 900 TL’den 3 bin 900 TL’ye yükseltti. 24-66 Aylık gündüz bakım ise 2 bin 600 TL’den 3 bin 500 TL’ye 24-66 aylık vardiyalı bakım ise 3 bin 700 TL’ye yükseldi. Revize edilen fiyat Gebze Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda AKP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti.

FİYATLAR YÜZDE 75 ARTTI

Gebze Belediyesi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evine yapılan zamdan şikayet eden ve ayrıca Cimer’e başvuruda da bulunan vatandaş, “Ben 2 bin 200 veriyorum. Fiyatları yüzde 75 arttı. Bakım evine yapılan zam çok ama çok fazla. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. 3 bin 500 TL’lik yapılan zammın az olmasını talep ediyoruz. Eğer bu fiyat düşmezse belediyenin kreşinden çocuğumu almak zorundayım. Lütfen bize biraz destek olun.  Kreşin servisi de yok kışta kıyamette otobüslerde perişan oluyoruz.” ifadelerini kullandı.
# AKP

13 Oca 2023 - 12:42 - Gündem

Muhabir  Emre Sadık

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - zam, zulüm, zorluk .bu dönemde halkın yaşadıkları.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 12:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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