Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve Basın Onur Günümüzü kutladı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz.