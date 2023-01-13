13 Oca 2023 - 13:47- Gündem G: 13 Oca 2023 - 13:52

Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve Basın Onur Günümüzü kutladı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize ziyaret mask
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Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve Basın Onur Günümüzü kutladı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz.

13 Oca 2023 - 13:47 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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