Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve Basın Onur Günümüzü kutladı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz.
13 Oca 2023 - 13:47- Gündem Güncelleme: 13 Oca 2023 - 13:52
Kocaeli Kent Konseyi’nden gazetemize ziyaret
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve Basın Onur Günümüzü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.