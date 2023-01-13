Hazırlıklar tamam, yolculuk bu akşam Kaya Palace’ta üs kuruyoruz

Takım bugün saat 17.00'de Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirecek, saat 19.00'da karayolu ile Kırklareli'ne hareket edecek ve Kaya Palace Hotel'de konaklayacak. 14 Ocak Cumartesi günü (yarın) saat 13.00'te Kırklarelispor'un tahsis edeceği bir sahada antrenman yapacak. 15 Ocak Pazar günü 14.00’te başlayacak müsabakanın ardından karayolu ile Kocaeli'ne geri dönecek.