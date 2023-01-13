Takım bugün saat 17.00'de Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirecek, saat 19.00'da karayolu ile Kırklareli'ne hareket edecek ve Kaya Palace Hotel'de konaklayacak. 14 Ocak Cumartesi günü (yarın) saat 13.00'te Kırklarelispor'un tahsis edeceği bir sahada antrenman yapacak. 15 Ocak Pazar günü 14.00’te başlayacak müsabakanın ardından karayolu ile Kocaeli'ne geri dönecek.
13 Oca 2023 - 13:52- Spor Güncelleme: 13 Oca 2023 - 14:19
Hazırlıklar tamam, yolculuk bu akşam Kaya Palace’ta üs kuruyoruz
Kocaelispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı 2022-23 sezonunun ikinci yarısı ilk maçı için Kırklareli’ne gidiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.