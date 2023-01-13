13 Oca 2023 - 14:19- Asayiş G: 13 Oca 2023 - 14:23

Yaya tramvaya çarptı

İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Video için play'e tıklayın

Olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hasan H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# Olay, sağlık, Vatandaşlar

13 Oca 2023 - 14:19 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.201.401 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aracında 107 sikkeyle yakalandı mask
Aracında 107 sikkeyle yakalandı
Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi mask
Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi
Güngör Arslan cinayeti'nde 3 sanık hakkında istinaf başvurusu mask
Güngör Arslan cinayeti'nde 3 sanık hakkında istinaf başvurusu
Rafet Kırgız’ın acı kaybı mask
Rafet Kırgız’ın acı kaybı
Nazmi Akın’ın annesi vefat etti mask
Nazmi Akın’ın annesi vefat etti
5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti mask
5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL