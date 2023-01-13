Yaya tramvaya çarptı

Olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hasan H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.