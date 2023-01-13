Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan vatandaş, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
13 Oca 2023 - 14:23- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2023 - 14:30
Binanın çatı katı alev alev yandı
Darıca ilçesinde bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın sonrasında 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.