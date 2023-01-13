Sağlık iş: “Mücadelemizi sürdüreceğiz”

Sağlık-iş Sendikası Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Tatlıgül, memur ve emekli maaşlarındaki refah payı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Yapığı basın açıklaması ile kamu işçilerinin refah payından yararlanamamasının büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Tatlıgül’ün açıklaması şöyle: Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılan refah payı düzenlemesinin ardından kamuda çalışan işçilerin refah payından yararlanamaması kamu işçilerine yapılan en büyük haksızlıktır. Kamu işçileri de kamu hizmeti için çalışıyor ve devlet vatandaş ilişkisinde hizmetin köprüsü olarak görev yapmaktadır. Kesintisiz hizmet için 7/24 çalışan kamu işçileri de refah payından kesinlikle yararlanmalıdır. Bu ayrımın son bulması konusu, Sağlık-İş Sendikası olarak kırmızı çizgimizdir. Kamu çalışanlarının yanı sıra özellikle sağlık işçilerinin sorunlarını iyi biliyoruz. Bu konuda her platformda onların sesi olmak seslerini duyurmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

“YAŞAM ŞARTLARI AĞIRLAŞTI”

Enflasyon, işçi memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların yaşam şartlarını ağırlaştırmıştır. Cumhurbaşkanımızın memur ve memur emeklilerine verdiği yüzde 13.52'lik refah payı memur ve emeklisinin enflasyon yükünü bir nebze olsun hafifletmiştir. Devlet, 2023 hedeflerine doğru ilerlerken asgari ücrete yüzde 55.66 zam, memur ve emeklisine yüzde 30 zam yapılmıştır. En düşük emekli maaşı, 3500 liradan 5500 liraya çıkarılmıştır. Yüzde 55.66 zam yapılmıştır. Peki kamu işçileri? Sağlık Bakanlığı ve birçok bakanlıkta toplu sözleşme süreçlerinin yürütüldüğü bu dönemde işçiler, en az altı yedi ay sözleşmeyi beklemektedir.

“HAK ETMİYORUZ”

Şu anda asgari ücretle aynı seviyede olan ücretler, en az aynı orana yükseltilmelidir. Bunun içindir ki kamu çerçeve sözleşmesi şimdi çok daha önemli! Aldıkları ücret, asgari ücret seviyesine düşen kamu işçileri, bu ayrımı hak etmemiştir. Sağlık çalışanları, refah payına dahil edilmedikleri gibi çalışanların maaşları da asgari ücret seviyesine inmiştir. Vergi adaletsizliği yüzünden sözleşmelerle gelen iyileştirmeleri altıncı ayda geri veren çalışanlar, bu sistemde günden güne eriyen alım gücü karşısında mağdur olmaktadır.

“İŞÇİLER BİRLİK OLMALI”

Sağlık-iş Sendikası olarak kamu işçilerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının farkındayız. Kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratacak ücret politikalarını kabul etmek mümkün değildir. Verilen ek refah payı, işçi-memur ayrımı yapılmadan tüm kamu çalışanlarına uygulanmalıdır. Yapılacak iyileştirmelerde memur işçi ayrımı yapılmamalıdır. Memur ve emeklilerin düşük olan refah payına tepkisi sosyal medyalarda gündem olmuştu. İşçiler de bu şekilde birlik olmalıdır. Yapılacak sözleşmeler öncesi kamu işçileri sosyal mecralarda seslerini duyurmalı ve gündem oluşturmalıdır.