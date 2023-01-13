Ek besin şart ama fiyatlar cep yakıyor!

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi düştü. Grip ve salgın hastalıkları arttı. Vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için ek besin takviyesine geçiş yaptı. Kış çayı, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, karanfil, kuşburnu, tarçın, propolis gibi şifalı besinlere talep arttı. İzmit’te 25 senedir Kapanönü çarşısında aktarcılık yapan esnaf Nurettin Tezel, besinlerin yararları ile ilgili gazetemize değerlendirmeler yaparken aynı zamanda da fiyatları hakkında bilgi verdi. Her şeye gelen zamların ardından aktar fiyatlarında da artış yaşandı.

HASTA OLMAK İSTEMEYENLER BUNU TÜKETİYOR

Uzun yıllardır kentimizde aktarcılık yapan Nurettin Tezel, “Kış aylarında havanın soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi düşüyor. Vücudumuzu dirençli tutmamız için uzmanlar sürekli olarak ek besin tavsiyelerinde bulunuyorlar. Hastalıklara kapılıp ilaçlara muhtaç olmamamız için sürekli olarak vitamin takviyesi yapmamız gerekiyor. Soğuk algınlığı için özellikle ıhlamur, zerdeçal, zencefil, propolis gibi besinler tüketmeliyiz. Süt, polen, bal karışımları da hastalıkları önler vücudun direncini yükseltir” ifadelerine yer verdi.

FİYATLAR

Her şeyin fiyatının yükseldiği gibi aktar besinlerinde de fiyatların arttığını ifade eden Tezel, Bu mevsimde en çok zencefil sattıklarını ve gramının 100 liraya kadar yükseldiğini ifade etti. Zerdeçal ise 10 liradan satışa sunulurken propolisi gramı 65 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar ise esnaf kadar mağduriyet çekiyor.