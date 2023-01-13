13 Oca 2023 - 15:31- Ekonomi G: 13 Oca 2023 - 15:34

Ek besin şart ama fiyatlar cep yakıyor!

Soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıkların arttığı mevsimsel dönemlerde bilinçli vatandaşlar ek besin takviyesi yapmaya özen gösterirken artan fiyatlar da cep yaktı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Ek besin şart ama fiyatlar cep yakıyor! mask
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Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi düştü. Grip ve salgın hastalıkları arttı. Vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için ek besin takviyesine geçiş yaptı. Kış çayı, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, karanfil, kuşburnu, tarçın, propolis gibi şifalı besinlere talep arttı. İzmit’te 25 senedir Kapanönü çarşısında aktarcılık yapan esnaf Nurettin Tezel, besinlerin yararları ile ilgili gazetemize değerlendirmeler yaparken aynı zamanda da fiyatları hakkında bilgi verdi. Her şeye gelen zamların ardından aktar fiyatlarında da artış yaşandı.

HASTA OLMAK İSTEMEYENLER BUNU TÜKETİYOR

Uzun yıllardır kentimizde aktarcılık yapan Nurettin Tezel, “Kış aylarında havanın soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi düşüyor. Vücudumuzu dirençli tutmamız için uzmanlar sürekli olarak ek besin tavsiyelerinde bulunuyorlar. Hastalıklara kapılıp ilaçlara muhtaç olmamamız için sürekli olarak vitamin takviyesi yapmamız gerekiyor. Soğuk algınlığı için özellikle ıhlamur, zerdeçal, zencefil, propolis gibi besinler tüketmeliyiz. Süt, polen, bal karışımları da hastalıkları önler vücudun direncini yükseltir” ifadelerine yer verdi.

FİYATLAR

Her şeyin fiyatının yükseldiği gibi aktar besinlerinde de fiyatların arttığını ifade eden Tezel, Bu mevsimde en çok zencefil sattıklarını ve gramının 100 liraya kadar yükseldiğini ifade etti. Zerdeçal ise 10 liradan satışa sunulurken propolisi gramı 65 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar ise esnaf kadar mağduriyet çekiyor.

# Vatandaşlar

13 Oca 2023 - 15:31 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

1907 - hiç gerek yok..portakal mandalina yiyin.ıhlamur çayı gerisi teferruat.Alayı sağlıklı bir birey için gereksiz..Zencefilin gramı 100 tl imiş..kim belirliyor kardeşim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 16:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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