Alkan Yemek, Alemdar Caddesi'nde açıldı

Kocaeli'de 3 farklı noktada catering hizmeti veren Alkan Yemek bugün 4. şubesini Alemdar Caddesi'nde açtı. İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan restorana açılışı yoğun ilgi gördü.

25 SENEDİR YEMEK SEKTÖRÜNDEYİZ

İşletme sahibi Hasan Alkan 4. işletmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘’25 senedir yemek sektöründeyiz. Uzun yıllardır Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun catering hizmetini sağlamaktayız. Yaptığımız işte devlet terbiyesi aldık. Ayda üç sefer denetleme yapıyoruz, bizim için ilk sırada hijyen geliyo, ikinci sırada damak tadı üçüncü olarak müşteri memnuniyeti. Yurt hizmetimiz dışında sanayi sitesindede iki tane işletmemiz mevcut. Sanayinin en büyük lokantasını işletiyoruz. Dördüncü işletmemiz Alkan Catering'te de İzmit halkının memnuniyetini sağlamayı umuyoruz.‘’ ifadelerini kullandı.

15 PERSONEL ÇALIŞACAK

Açılışa KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP ve MHP'li birçok ilçe başkanı ve oda başkanları katılım gösterdi. 15 kişinin personelin çalışacağı Alkan Yemek'te 3 çeşit yemek fiyatı 49.90 TL. Çorba çeşitleri 18-20 TL arası, tavuk yemekleri 30 TL, et yemekleri ise 45 TL. Tatlı çeşitleri de 15 ile 25 TL arasında değişiyor.