Alkan Yemek, Alemdar Caddesi'nde açıldı

Kocaeli'de 3 farklı noktada catering hizmeti veren Alkan Yemek bugün 4. şubesini Alemdar Caddesi'nde açtı. İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan restorana açılışı yoğun ilgi gördü.
25 SENEDİR YEMEK SEKTÖRÜNDEYİZ
İşletme sahibi Hasan Alkan 4. işletmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘’25 senedir yemek sektöründeyiz. Uzun yıllardır Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun catering hizmetini sağlamaktayız. Yaptığımız işte devlet terbiyesi aldık. Ayda üç sefer denetleme yapıyoruz, bizim için ilk sırada hijyen geliyo, ikinci sırada damak tadı üçüncü olarak müşteri memnuniyeti. Yurt hizmetimiz dışında sanayi sitesindede iki tane işletmemiz mevcut. Sanayinin en büyük lokantasını işletiyoruz. Dördüncü işletmemiz Alkan Catering'te de İzmit halkının memnuniyetini sağlamayı umuyoruz.‘’ ifadelerini kullandı.
15 PERSONEL ÇALIŞACAK
Açılışa KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP ve MHP'li birçok ilçe başkanı ve oda başkanları katılım gösterdi. 15 kişinin personelin çalışacağı Alkan Yemek'te 3 çeşit yemek fiyatı 49.90 TL. Çorba çeşitleri 18-20 TL arası, tavuk yemekleri 30 TL, et yemekleri ise 45 TL. Tatlı çeşitleri de 15 ile 25 TL arasında değişiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.