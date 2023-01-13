13 Oca 2023 - 15:50- Ekonomi G: 13 Oca 2023 - 15:52

Alkan Yemek, Alemdar Caddesi'nde açıldı

25 senedir kentimizde yemek sektöründe hizmet veren Alkan Yemek 4. şubesini İzmit Alemdar Caddesi açtı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Alkan Yemek, Alemdar Caddesi'nde açıldı mask
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Kocaeli'de 3 farklı noktada catering hizmeti veren Alkan Yemek bugün 4. şubesini Alemdar Caddesi'nde açtı. İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan restorana açılışı yoğun ilgi gördü.

25 SENEDİR YEMEK SEKTÖRÜNDEYİZ
İşletme sahibi Hasan Alkan 4. işletmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘’25 senedir yemek sektöründeyiz. Uzun yıllardır Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun catering hizmetini sağlamaktayız. Yaptığımız işte devlet terbiyesi aldık. Ayda üç sefer denetleme yapıyoruz, bizim için ilk sırada hijyen geliyo, ikinci sırada damak tadı üçüncü olarak müşteri memnuniyeti. Yurt hizmetimiz dışında sanayi sitesindede iki tane işletmemiz mevcut. Sanayinin en büyük lokantasını işletiyoruz. Dördüncü işletmemiz Alkan Catering'te de İzmit halkının memnuniyetini sağlamayı umuyoruz.‘’ ifadelerini kullandı.

15 PERSONEL ÇALIŞACAK
Açılışa KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP ve MHP'li birçok ilçe başkanı ve oda başkanları katılım gösterdi. 15 kişinin personelin çalışacağı Alkan Yemek'te 3 çeşit yemek fiyatı 49.90 TL. Çorba çeşitleri 18-20 TL arası, tavuk yemekleri 30 TL, et yemekleri ise 45 TL. Tatlı çeşitleri de 15 ile 25 TL arasında değişiyor.

# AKP, Yemek

13 Oca 2023 - 15:50 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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