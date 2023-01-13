RSV virüsü çocukları tehdit ediyor

Havaların soğumasıyla çocukları hastaneye taşıyan RSV virüsü giderek yaygınlaşıyor. Özellikle iki yaşa kadar çocukları tehdit eden RSV (RespiratuvasSinsiyal Virüs) için Medline hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade ‘ Avrupa’da çocuk yoğun bakımlarını dolduran bu virüs ülkemiz için de tehlikeli bir hal aldı, anne babaların çok dikkatli olmaları şart’ dedi.

RSV virüsü nedir?

RSV virüsü, grip ve soğuk algınlığına benzeyen, öksürük ile devam edebilen, düzensiz nefes alma belirtileri gösteren, anında müdahele edilmediğinde ise akciğerlere kadar inebilen bir hastalığa yol açar. Özellikle bebeklerde bu hastalığın ağır seyretmesinin sebebi ise, bünyelerinin hassas ve zayıf olmasıdır.

RSV bulaşışı yüksek bir virüs müdür?

Evet. Solunum yolu başta olmak üzere tıpkı Covid-19 gibi, ortak eşyaların temasından da bulaşabilir. Bulaşı hızı yüksektir. Virüs bulaştıktan 1-2 gün ile bir hafta içinde kişide hastalık belirtileri görülmeye başlanır. Virüsü kapan kişinin 1 aya kadar hastalığı yayması mümkün olabilir. Enfeksiyon sonrası doğal bağışıklık gelişse de ilerleyen zamanda hatta yetişkinlikte dahi hasta olunabilir.

Tedavisi nedir?

RSV’nin belirli bir tedavisi ya da aşısı bulunmamaktadır. Yakın zamanda İngiltere aşıya onay verse de ülkemizde uygulanan bir aşılama henüz yoktur. Hastaya, destekleyici olarak, oksijen yetmezliğini düzeltmek için oksijen desteği verilir. Eşlik eden başka enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisine başvurulabilir. Özellikle bebekler için, nefes almada güçlük, morarma, hızlı soluma, oksijen yetersizliği durumunda tedavinin hastanede yapılması gerekir. Ayrıca doğumsal kalp ve akciğer hastalığı olan ve evde iyi bakıma ulaşamayacak bebeklerin de tedavilerini hastanede sürdürmesi gerekir.

Virüsten nasıl korunuruz?

RSV bulaşını ve hastalık riskini azaltan en basit, etkili ve ucuz yöntem iyi el hijyeni ve temasın önlenmesidir. Kalabalıktan kaçınmak, pasif sigara içişini önlemek, kreş, yuva gibi ortamlarda hijyene dikkat etmek, el yıkama alışkanlıklarını ailelere ve çocuklara yerleştirmek önemlidir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde salgınları önlemek amacı ile, RSV sezonu döneminde hijyen önlemlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.