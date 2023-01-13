13 Oca 2023 - 15:59- Ekonomi G: 13 Oca 2023 - 16:04

İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere giriş sınavı (sözlü) ile personel alınacak.
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak mask

Başvurular 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavı 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. 

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# Ankara

13 Oca 2023 - 15:59 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - kadrolar va bizimkiler boş kalmasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 16:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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