ELIPSE YUTULABİLİR MİDE BALONU

Dünya sağlık örgütünün yaptığı bir araştırmaya göre dünyada aşırı kilolu ve obez insanların sayısı gün geçtikçe katlanarak artmakta. Bu sinsi hastalık beraberinde getirdiği komplikasyonlar ortaya çıkmadan genellikle göz ardı edilmektedir.

Özellikle obezite öncesi aşırı kilo durumu daha çok estetik ve psikolojik sebepler dolayısıyla şikâyet konusu olmaktadır. Ancak aşırı kilo ve yağlanma gün geçtikçe çok daha ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Op.Dr. Mehtap ERTÜRK açıklamalarda bulunuyor: Obezite hastalığı sadece kilo alımı, vücuttaki yağ miktarının artarak yani vücut kitle indeksinin artması olarak görülemez. Kişinin aynı zamanda hayati organları da yağlanmaya başlar. Obezite birçok klinik hastalığın altında yatan neden olabilir. Tip 2 diyabet ve insülin direnci, ciddi kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, uyku apnesi ve hatta kanser, genel olarak aşırı kilo ve obezitenin sebep olabileceği bazı hastalıklar olarak sayılabilir.

AŞIRI KİLOLU HASTALARIN TEDAVİSİNDE YENİ BİR YÖNTEM

Mide balonu uygulaması 1980 li yıllardan günümüze kadar aşırı kilo ve obezite tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Balon mideye hafif anestezi altında klinik ortamda endoskopi ile yerleştirilerek şişirilir. Etki mekanizması, midede yer kaplayarak tokluk hissi yaratması ve kişinin kötü beslenme alışkanlıklarından kurtularak yaşam tarzını değiştirmesi için etkili olabilmesidir.

Geri döndürülebilir veya tekrar edilebilir bir operasyon olması nedeniyle gerekli kriterleri sağlayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak hem uygulamada hem de çıkarılması esnasında anestezi ve endoskopi gerektirmesi ise bazı durumlarda engel teşkil etmektedir.

Bu sebeple yıllar içinde gelişen teknolojinin getirisiyle anestezi ve endoskopi gerektirmeden uygulamada kapsül olarak su ile yutulabilen ve midede şişirebilen yutulabilir mide balonu olarak adlandırılan elipse yutulabilir mide balonu üretilmiştir.

15 DAKİKADA YENİ BİR HAYATA BAŞLANGIÇ

Elipse Mide Balonu Allurion tarafından geliştirilmiş ve poliüretan malzemeden üretilmiş kapsül şeklinde bir balondur. Kapsül yutulabilir büyüklükte olup su yardımı ile doktor kontrolünde yutulur. Yutulamaması durumu çok düşük bir ihtimal olsa da böyle bir durumda yardımcı ekipmanlar vardır.

Balonun yutulması sonrası midedeki yeri röntgen ile belirlenip ince tüp vasıtasıyla özel su ile şişirilir. Şişirildikten sonra tekrar bir röntgen çekilir ve işlem tamamlanır. İşlem süresi toplamda 15 dk civarında sürmektedir.

ELİPSE MİDE BALONU SONRASI YAŞAM

Yutulabilir mide balonunun mideye yerleştirilmesi kilo verme yolculuğunun başlangıcıdır. Kilo vermeye bütünsel bir yaklaşım getiren Allurion Elipse Mide Balonu Programı ile size akıllı tartı, akıllı saat ve mobil uygulama sağlanır. Bütün gelişmeler online olarak takip edilerek ilerleyen dönemde hastaya diyetisyen desteği sağlanır. Aynı zamanda bu sürecin başından sonuna kadar kişinin işleme dahil olması ve kontrol edebilmesi önemlidir.

VÜCUDA ZARARI VAR MI KOMPLİKSYONLARI NELER?

Elipse Balon ile ilgili 1770 kişi üzerinde yapılan bir araştırma hastaların %99.9 unun balonu problemsiz yutabildiğini göstermektedir. Mide bulantısı sebebiyle erken çıkarılma oranı %2 dir. Sadece 1 hastada mide ile ilgili komplikasyon görülmüş olup oran %0.06 olarak belirlenmiştir.

Balon mideye yerleştirildikten sonra oluşabilecek en muhtemel komplikasyon mide bulantısı olup balonun yüzeyinin pürüzsüz ve ince olması dolayısıyla genellikle 2-3 günde geçmektedir. Tolerans gösteremeyen hastalarımız ise kısa süreli ilaç tedavisi ile bu durumu atlatabilmektedir.

ÇIKARTILMASI GEREKİYOR MU?

Elipse Yutulabilir Mide Balonu özel dizayn edilmiş yapısı sayesinde 4 aydan sonra üzerindeki valf sayesinde kendiliğinden söner. Çok ince yapısı sayesinde bağırsaklardan dışkı ile dışarı atılır. Bu durum bazen hastalar tarafından fark edilmez.

Çıkarılması için tekrar endsokopi ve anestezi gerektirmemesi de avantajlarından birisidir. Ayrıca bu işlem için kişilerin tekrar klinik veya hastane ortamına gelmeleri gerekmez.

NE KADAR KİLO VERİRİM?

Allurion zayıflama programı kişinin özellikle beslenme konusunda eski yaşam tarzını kalıcı olarak değiştirebilmesi için ideal olarak oluşturulmuş bir programdır. Bu yaşam tarzını devam ettirdiği sürece kişi ideal kilosunda kalır. Yapılan araştırmalar 6 ayda ortalama vücut ağırlığının %15 ine kadarının verilebildiğini, 1 sene içinde de verilen kiloların %95 inin program sayesinde korunduğunu göstermektedir.