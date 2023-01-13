Kocaeli Acıbadem Hastanesi kapanma kararı aldı. 16 yıldır İzmit’te hizmet veren Kocaeli Acıbadem Hastanesi, 15 gün içinde kapanma kararı aldı. Personele hastanenin kapatılacağı bilgisi mesaj yoluyla iletildiği öğrenildi. Hastane personelin bir kısmının, diğer Acıbadem hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi.
13 Oca 2023 - 16:50- Sağlık
O hastane faaliyetlerine son veriyor
İzmit’te 16 yıldır hizmet veren Kocaeli Acıbadem Hastanesi kapanıyor. Hastanenin 15 gün içinde faaliyetlerine son vereceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Hani bir ara REAL' in yerini alacaklar deniliyordu?
Gebzeli - Gebze ye gel bekleriz para burda 30 bin fabrika var İzmit'te ne var mısır koçanı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.