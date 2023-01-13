13 Oca 2023 - 16:38- Sağlık G: 13 Oca 2023 - 16:42

Amerikalı hasta Atakent Cihan Hastanesi'nde ameliyat edildi

Kocaeli’de üst düzey bir firmada çalışan Amerikan vatandaşı A.S.J., geçmeyen ağrıları nedeniyle başvurduğu Atakent Cihan Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun tarafından başarıyla ameliyat edildi.
Amerikalı hasta Atakent Cihan Hastanesi'nde ameliyat edildi mask
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45 yaşında olan A.S.J., bir süredir işi dolayısıyla Kocaeli’de bulunuyordu. Uzun süredir beline ve kalçasına doğru yayılan, aralıklarla nükseden kronik ağrı sorunu yaşıyordu. Bunun üzerine Özel Atakent Hastanesi’ne başvuran hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun tarafından muayene edildi. Gerçekleştirilen MR tetkikinde disk aralığında dejeneratif değişiklikler ile birlikte spinal kanalda darlık olduğu izlendi ve cerrahi müdahale önerildi.

Önerilen tedaviyi kabul eden hastaya cerrahi yöntemlerle spinal kanalın dekomresyonu ve L5-S1 seviyesine füzyon ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın sağlık durumu iyi.

Ameliyatının ardından doktoru Prof. Dr. Bilgehan Tosun ve Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin tarafından ziyaret edilen hasta, süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.
# sağlık

13 Oca 2023 - 16:38 - Sağlık

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