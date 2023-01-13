Amerikalı hasta Atakent Cihan Hastanesi'nde ameliyat edildi

45 yaşında olan A.S.J., bir süredir işi dolayısıyla Kocaeli’de bulunuyordu. Uzun süredir beline ve kalçasına doğru yayılan, aralıklarla nükseden kronik ağrı sorunu yaşıyordu. Bunun üzerine Özel Atakent Hastanesi’ne başvuran hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun tarafından muayene edildi. Gerçekleştirilen MR tetkikinde disk aralığında dejeneratif değişiklikler ile birlikte spinal kanalda darlık olduğu izlendi ve cerrahi müdahale önerildi.
Önerilen tedaviyi kabul eden hastaya cerrahi yöntemlerle spinal kanalın dekomresyonu ve L5-S1 seviyesine füzyon ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın sağlık durumu iyi.
Ameliyatının ardından doktoru Prof. Dr. Bilgehan Tosun ve Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin tarafından ziyaret edilen hasta, süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.