Amerikalı hasta Atakent Cihan Hastanesi'nde ameliyat edildi

45 yaşında olan A.S.J., bir süredir işi dolayısıyla Kocaeli’de bulunuyordu. Uzun süredir beline ve kalçasına doğru yayılan, aralıklarla nükseden kronik ağrı sorunu yaşıyordu. Bunun üzerine Özel Atakent Hastanesi’ne başvuran hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun tarafından muayene edildi. Gerçekleştirilen MR tetkikinde disk aralığında dejeneratif değişiklikler ile birlikte spinal kanalda darlık olduğu izlendi ve cerrahi müdahale önerildi.

Önerilen tedaviyi kabul eden hastaya cerrahi yöntemlerle spinal kanalın dekomresyonu ve L5-S1 seviyesine füzyon ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın sağlık durumu iyi.

Ameliyatının ardından doktoru Prof. Dr. Bilgehan Tosun ve Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin tarafından ziyaret edilen hasta, süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.