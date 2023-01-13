13 Oca 2023 - 16:45- Ekonomi G: 13 Oca 2023 - 16:49

Hot Döner lezzeti artık İzmit’te

Kocaeli’de başta olmak üzere Türkiye’nin 27 şehrinde hizmet veren, 2021 yılında lezzet ödülüne layık görülen Hot Döner zincir şubesi İzmit’te açıldı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Hot Döner lezzeti artık İzmit’te mask
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Türkiye’de 90 şubesi Kocaeli’de ise ikisi Gebze’de olmak üzere üç şubesi bulunan Hot Döner’in İzmit şubesindeki açılışı bugün saat 14.30’da gerçekleştirildi. Karabaş mahallesi, Cengiz Topel Caddesi no: 24C konumunda hizmet vermeye başlayan Hot Döner’in açılışına İşletme Sahibi Oral Üçkül’ün yanı sıra Hot Döner Genel Müdürü Ercan Yılmaz, Hot Döner Türkiye Operasyon Müdürü Öznur Kalyoncu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BOL KAZANÇ DİLEDİ

Açılışta hayırlı olsun dileklerinde bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “Böyle bir işletmeyi ülkemize ve kentimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ekonomik buhranın ortasında işletme açabilmek çok emek gerektiren bir şeydir. Kendilerini tebrik ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum, Allah utandırmasın hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

# türkiye, İyi Parti, İzmit belediyesi

13 Oca 2023 - 16:45 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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