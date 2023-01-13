“Halkı yanıltan CHP il başkanının açıklamaları akla ziyan”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Tavşancıl’da 350 bin metrekarelik alanı deniz dolgusuyla 501 milyon 893 bin 717 TL maliyetle dolduracak. CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi de geçtiğimiz günlerde projenin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulunmuş ve Büyükşehir’emüsilajı hatırlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl’a yapılacak olan fuar, panayır ve festival alanı ile ilgili olarak CHP’nin vatandaşı yanlış bilgilendirdiğini belirten AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da CHP İl Başkanı Sarı’ya tepki gösterdi.

“AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR”

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Büyükşehir Belediyemiz ve Dilovası Belediyemizce yapılacak olan projenin dün itibariyle ÇED süreci başlamıştır. Yapılacak olan devasa projeyi karalamak, halkımızı yanlış yönlendirmek amacıyla ne dediğini bilmeyen bir il başkanı zahmet edip Tavşancıl’a kadar gelerek yapılan proje hakkında açıklamalarda bulunmuş. CHP’nin il başkanı eline tutuşturulan kâğıdı okumaktan başka bir bilgisi olmadığı gibi yalan ve yanlış bilgilerle hem kamuoyunu yanıltıyor hem de projeye halkın itirazı şeklinde akla ziyan açıklamalarda bulunuyor” dedi.

“HALKI İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR”

Yıldırım, “Öncelikle deniz kirliliği ve müsilajdan bahsederek bu sorunun tüm Marmara’nın sorunu yerine sanki sadece Kocaeli’de ortaya çıktığı gibi bir algı yaratmaya çalışması manidardır. Bunu Dilovası ile bağdaştırmak Dilovası’na bakış açısını ortaya koymaktır. CHP; Dilovası’nı her zaman çevre kirliliği ile boğuşan, Kocaeli’yi kirleten bir ilçe olarak görüp, halkı istismar etmeye çalışmaktadır. CHP halen Dilovası’nın son yıllarda aldığı hizmetlerle nasıl bir sıçrama yaptığını görmek istemiyor” diye konuştu.

“PROJEDE LİMAN OLMAYACAK”

“Dilovası’nı bilmeyenlerin sadece siyaset yapmak için karşı çıktığı proje aslında ilçemiz için çok önemli bir projedir” diyen Yıldırım, “Dilovası’nın kaderini değiştirecek bir projedir. Biz Dilovası halkı olarak bu projenin sonuna kadar arkasında duracağız. Projede liman olmayacak. Projede etrafında yolcu indirme- bindirme amaçlı herhangi bir şey olmayacak. Mevcut Tavşancıl sahilimize ek olarak yaklaşık 410 dönüm gibi büyük bir Fuar, Festival ve Park Alanı kazandırılacağının müjdesini vermek istiyorum” diyerek projenin özelliklerinden bahseden Yıldırım, projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.