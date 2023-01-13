13 Oca 2023 - 18:10- Spor G: 13 Oca 2023 - 18:08

LİDER BUCA YARIN SAHAYA ÇIKIYOR

2.Lig Kırmızı Grup lideri Bucaspor 1928 yarın sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertliler 14.00’te başlayacak maçta, güçlü Karacabey takımını konuk edecek.
LİDER BUCA YARIN SAHAYA ÇIKIYOR mask
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Maç Yeni Buca Stadı’nda oynanacak. Diğer maçlarda Sarıyer-Etimesgut Belediye, Serik Belediye-Kastamonuspor karşı karşıya gelecek.

13 Oca 2023 - 18:10 - Spor

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