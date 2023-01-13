Maç Yeni Buca Stadı’nda oynanacak. Diğer maçlarda Sarıyer-Etimesgut Belediye, Serik Belediye-Kastamonuspor karşı karşıya gelecek.
13 Oca 2023 - 18:10- Spor Güncelleme: 13 Oca 2023 - 18:08
LİDER BUCA YARIN SAHAYA ÇIKIYOR
2.Lig Kırmızı Grup lideri Bucaspor 1928 yarın sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertliler 14.00’te başlayacak maçta, güçlü Karacabey takımını konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.