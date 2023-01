Başkan Koyun, "The Game Plan" çalıştayının açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva Tesisleri'nde yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Eski UEFA Şampiyonlar Ligi Pazarlama Direktörü Stephen Margarito, UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Eski TFF Başkanları, kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, Milli Takım oyuncuları, hakemler, akademisyenler, medya mensupları, sponsor temsilcileri ve KPMG üyeleri katıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Futbol camiasının tüm paydaşlarını, 'futbolun geleceğini birlikte yazmaya' davet ettik"

Açılış töreninde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Futbol Federasyonu'nun 100. kuruluş yıl dönümünde, futbol camiasının tüm paydaşlarını 'futbolun geleceğini birlikte yazmaya' davet ettiklerini belirterek, "Bugün burada Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle camiamızın tüm üyeleri bir arada bulunuyoruz. Böylesine güçlü ve büyük aileyi bir arada görmek hepimiz adına mutluluk ve gurur vesilesi. Ne mutlu bize. Federasyonumuz; Türk Futboluna rehberlik eden ve gücünü tüm paydaşlarından alan yüz yıllık köklü bir çınardır. Ana varlık nedeni; her türlü futbol faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlandırmak, geliştirmek, ülkemizi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektir. Temel görevlerimizin başında; futbol faaliyetleri için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yaparak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak yer alıyor. Bu görevleri başarıyla sürdürmemizde sizlerin kıymetli destekleri, çalışmaları ve fikirleri her şeyden önemli." dedi.

"Hepimizin amacı ortak: futbolu her anlamda daha ileriye taşımak. Bu çalışmayla; yolumuzu da ortak yapmayı hedefliyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana bir yandan Türk futbolunun sorunlarını çözmeye, bir yandan da marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu salonda bulunan herkes durmadan, yorulmadan ülke futboluna katkı koymaya çalışıyor. Hepimizin amacı ortak: Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak. Peki hepimizin bu amaç için kullandığı yol ve stratejiler ortak mı? İşte tam da bu çalışmayla; bu soruya hep birlikte cevap ararken yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Bu sayede nerede olduğumuzu ölçebilir, eksiklerimizi değerlendirebilir, kolektif bir ilerleme adına güçlü adımlar atabiliriz. Camiamızda herkesin fikri bizim için çok önemli. Bu nedenle toplantımıza tüm paydaşlarımızı davet ettik. Hz. Mevlana'nın dediği gibi; "Her şey gelip geçici ey gönül… Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol." Bu salonda bulunan herkes bir kulübü, bir kurumu, bir derneği, bir camiayı temsil ediyor. Hepimiz gelip geçiyiz. Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz."

BAŞKAN KOYUN'DA KATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ‘’Türkiye Futbolu Stratejik Planlama Çalılmasına’’ katılım sağladık. Çalıştayda alınan kararların, Türk futboluna hayırlara vesile olmasını dilerim.