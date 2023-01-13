Gebze Belediyesi Konakcı’yı ağırlayacak

Geçmişte verdiği vaazlarda birçok kesimin tepkisine neden olan sözler kullana kullanan Hatip Halil Konakcı, Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde program yapacak. Konakçı bir vaazında kadınlar için et parçası demişti.

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı vaazları ve fikirleri ile tanınan ve konuşmalarıyla toplumun belli bir kısmının tepkilerine yol açan Ankara Melike Sultan Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakcı, yarın Kocaeli’de Gebze Belediyesinin etkinliğinde sahne alacak. Kadınların giyimini eleştirdiği bir vaazda kadınlar için, “Her taraf kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” diyen Konakçı Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezinde sohbet verecek. Belediye tarafından ücretsiz olarak verilecek sohbet için 8 yaş sınırı konuldu.

HİLÂFET ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İmam Halil Konakçı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafetin kaldırılmasını işaret ederek, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Konakcı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

“BAK SOKAKLAR NE HALE GELDİ! KASAP DÜKKANI GİBİ"

Konakcı, sosyal medyadan paylaştığı videoları kadınları hedef alarak, erkeklere şöyle seslenmişti: “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?” ifadelerini kullanmıştı