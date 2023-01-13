13 Oca 2023 - 22:19- Asayiş G: 13 Oca 2023 - 22:43

Güngör Arslan'ın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 

19 Şubat tarihinde Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüsünde, katil zanlısının Güngör Arslan'a ateş ettikten sonra elinde silahla merdivenlerden aşağıya indiği ve ofisten çıkmadan arkasını dönerek yeniden üst kata doğru üst üste ateş ettiği anlar yer aldı.  

Kocaeli'de yerel bir gazetenin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında dava açılmıştı. Sanıklar hakkında açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz 9 Ocak'ta görülmüş, 4 tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle, 6 sanık değişen oranlarda hapisle, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.

anlar kamerada

Korkunç cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Özkan'ın ofise geldiği, üst kata çıkarak Arslan'ın yanına gittiği, bir süre sonra elinde silahla koşarak merdivenlerden indiği ve ofisten çıkmadan arkasını dönerek yeniden üst kata doğru üst üste ateş ettiği görüldü.

Öte yandan, müebbet hapis cezasına çarptırılan Ramazan Özkan, yargılandığı davanın 2. duruşmasında, "Ben olay yerine Güngör Arslan'ı öldürmeye gitmedim. Korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

# karar, Olay, ateş

13 Oca 2023 - 22:19 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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