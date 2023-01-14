İGSAŞ’ın projesine dev devlet desteği

Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan ve Körfez’de amonyak üretimi ve depolaması, gübre üretimi ve depolaması, limancılık faaliyetleri yürüten İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi ( İGSAŞ) kapasite artışına gitti. Hali hazırda 7 gemi kapasitesine ve 3 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip olan İGSAŞ, amonyak ve üre Gübresi tesisi yatırımına bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje bazlı destek paketi hazırlandı.
DEV DESTEK PAKEDİ
Maliyeti 9 milyar 403 milyon 917 bin TL’yi bulan projeyle 326 ilave ve 15 nitelikli istihdam sağlanacak. Projeye devlet desteğinde, Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV indirimi, sigorta prim desteği, yüzde yüz oranında vergi indirimi, nitelikli personel desteği ve proje yer temini verildi. 1 Eylül 2022 tarihinde tamamlanan yatırımın 5 yıl içerisinde tamamlanacak. Yatırım tamamlandığında yıllık 627 bin ton üre gübresi ve 396 bin ton amonyak üretimi yapacak. Öte yandan projenin ÇED sürecinde halk tepki göstermişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.