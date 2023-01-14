Yuvacık Barajı'nda son durum nedir?

Yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle yüzde 16'lık seviyeye tekabül eden 8 milyon metreküpe düştü.

Yuvacık Barajı'nın havzasına ise Sapanca Gölü'nden su takviyesine devam ediliyor.

Kentteki 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda su seviyesi de 12 milyon 540 bin metreküple yüzde 56 olarak ölçüldü.

Öte yandan Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan köprü ve su kemerleri kalıntısı, yeniden görünür hale geldi.

Suyu tasarruflu kullanma çağrısı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, Yuvacık Barajı'na günde yaklaşık 150 bin ton su girişi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 170-180 bin ton da Sapanca Gölü'nden su alıyoruz. 350 bin ton civarında da şehre su veriyoruz. Günde yaklaşık 50 bin ton barajın haznesinden su kullanıyoruz. Şu anda kısa vadeli bir su sıkıntımız yok ancak vatandaşlarımıza suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.