Amazon.com.tr'den "Randevulu Teslimat" seçeneği

Şirket açıklamasına göre, "Amazon Randevulu Teslimat" hizmeti kapsamında Prime üyeleri, göndericisi Amazon.com.tr olan Prime etiketli tüm ürünleri haftanın 6 günü 08.00 ve 22.00 saatleri arasında adreslerine teslim edilmesini isteyebilecek.

Tüm Amazon Türkiye müşterilerinin sepet limiti olmadan faydalanabilecekleri "Amazon Randevulu Teslimat" hizmeti, ilk etapta 35 ilde geçerli olacak. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri, "Randevulu Teslimat" hizmetinden gönderim başı 14,90 TL karşılığında faydalanabilecek. Amazon Prime üyeleri ise Amazon.com.tr üzerinden yaptıkları alışverişlerde "Amazon Randevulu Teslimat" hizmetine ücretsiz erişmenin yanı sıra alışveriş ayrıcalıklarından da faydalanmaya devam edecek.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin belirli ilçelerinde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime ürünleri için saat 12.00'den önce verdikleri tüm alışverişlerinde, İstanbul için pazar günleri dahil aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabiliyor.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve 13 şehirde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime ürünlerinde teslimatlarını herhangi bir ek ücret olmaksızın ertesi gün adreslerine teslim alabiliyor.

Aralarında Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Rize’nin bulunduğu 27 şehirdeki Prime üyeleri, 2 güne kadar teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.

Tüm Amazon.com.tr müşterileri, Amazon Prime hizmetlerine aylık 7,90 TL karşılığında sahip olabiliyor ve "amazon.com.tr/prime" adresini ziyaret ederek 30 günlük deneme süresinden de faydalanabiliyor.