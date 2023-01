İzmit'te okuyan bir gelecek projesi iki mahallede başladı

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, İKK Kadın Meclisi Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, 102 Kadın 102 Bakış Projesi üyesi Rukiye Sarıyer, İKK Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Serpil Özyurt Sivrikaya ile İKK Emekli Meclisi yürütme kurulu üyesi Hüseyin Korkusuz’un katılımı ile yapılan çalışmanın ilk durağı Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi oldu. Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol ile yaşları, 6-9 olan 8 ilköğretim öğrencisi ve ailelerinin katıldığı bu ilk buluşmada, AÇEV tarafından gönderilen eğitim setleri çocuklara teslim edildi. Projenin 2. durağı olan Çukurbağ’da, Mahalle Muhtarı Yaşar Tüzer ve ailelerin hazır bulunduğu törende, 13 ilköğretim öğrencisine eğitim setleri takdim edildi.

Her iki programda da konuşma yapan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol;

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocukların okuma oranını yükselterek eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla “Okuyan Bir Gelecek” projesi yürütülüyor. Proje kapsamındaki program uygulamaları ile çocukların dil becerilerinin gelişmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri; aynı zamanda ebeveynlerin okumanın önemi konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Projeye, İzmit Kent Konseyi olarak başvurduk ve üç mahallemizde muhtarlarımızla yaptığımız çalışma ile kriterlere uyan 31 çocuğumuzu belirledik. Bilgilerini AÇEV’e gönderdik ve tarafımıza, içinde 5 adet resimli hikâye kitabı, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerin yer aldığı “Okuyan Bir Gelecek” setleri gönderildi. Daha sonra AÇEV’in gönüllü eğitimcileri tarafından set gönderilen her hane aranarak ebeveynlere setin içinde bulunan malzemeleri nasıl kullanabilecekleri, bu malzemeleri kullanarak çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebilecekleri aktarılacak. AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz bu pilot çalışmamıza 3 mahallemiz ile başladık. Akmeşe ve Çukurbağ Mahallerinden sonra, önümüzdeki günlerde Serdar Mahallemizde devam edeceğiz. Bu 3 mahalleden edindiğimiz tecrübe ve geri bildirimler sayesinde İzmit Belediyesi sınırlarında daha çok sayıda çocuğa ulaşarak eğitimlerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ

İZMİT ÇUKURBAĞ MAHALLESİ