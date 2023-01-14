Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı, İzmit Makina'nın ortaklarından Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu yaklaşık 1 ay süren tedavi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi yarın(15 Ocak 2023) öğle namazında Derince 60 Evler Mahallesi, Yavuz Sultan Camiinde kaldırılacak.
14 Oca 2023 - 11:46- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2023 - 12:04
Sami Durmuşoğlu'nun acı kaybı
Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı, İzmit Makina'nın ortaklarından Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.