14 Oca 2023 - 11:46- Asayiş G: 14 Oca 2023 - 12:04

Sami Durmuşoğlu'nun acı kaybı

Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı, İzmit Makina'nın ortaklarından Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu vefat etti.
Sami Durmuşoğlu'nun acı kaybı mask
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Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı, İzmit Makina'nın ortaklarından Sami Durmuşoğlu'nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu yaklaşık 1 ay süren tedavi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi yarın(15 Ocak 2023) öğle namazında Derince 60 Evler Mahallesi, Yavuz Sultan Camiinde kaldırılacak.

14 Oca 2023 - 11:46 - Asayiş

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