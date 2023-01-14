Rizeliler programında Tüysüzlere ve Kalyonculara mesaj

Her ay geleneksel olarak Rizeliler Derneğinde bir araya gelen AKP teşkilatı bugün Akçakoca’da bulunan Rizeliler Derneği Şelale Kafe’de kahvaltı organizasyonu ile buluştu. Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Gümüşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çayeli Belediye Başkanı Hakkı Çifçi, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz Çavuşoğlu, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Eski il Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Rizeliler Derneği üyeleri ve AKP teşkilatından birçok isim katıldı.

“AMACIMIZ KENTTE OLAN HERKESİ BİR ARADA TUTMAK”

Toplantıda konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Ekrem Gümüşoğlu, davete katıldığı için hemşerilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gümüşoğlu, “Her ay rutin olarak gelenekselleşen bu kahvaltı etkinliğinde sizleri misafir etmenini mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız kenette olan herkesi bir arada tutabilmek, kentimizin güzelliklerini birlikte paylaşabilmek. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“RİZELİLER REKABETÇİDİR”

Daha sonra söz alan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi hemşerilerinin sürekli kendisini davet ettiğini ifade ederek başladığı konuşmasında, “Kocaeli’deki Rizelileri uzun zamandır ziyaret etmeyi istiyordum. Burada bu kadar Rizeli hemşerimi bir arada görmeyi bir fırsat olarak değerlendirdim. Bunun kazası olmaz. İyi ki de gelmişiz. Buradayız, herkese afiyet olsun. Aranızda bulunmaktan mutluyum. Sizler diyarı gurbettesiniz. Bir hayat mücadelesi veriyorsunuz. Sizleri bu arada bir araya getiren değerli başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Rizeliler gittikleri her yerde kendi hikayelerini beraberine götürür. Rizeliler rekabetçidir. O yüzden dünya liderleri çıkarıyoruz. Ben Milliyetçi Hareket Partisinin belediye başkanıyım. Bu Cumhurbaşkanımızın lider olmasından bir şey eksiltmez. Aynı zamanda AKP ilçe teşkilatının kurucularındanım. Siyaset yolu ile topluma faydalı olmak için yola çıkan herkesi saygı ve sevgi ile karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOYDUĞUMUZ YER KOCAELİ”

Daha sonra söz alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Doğduğumuz yer Rize doyduğumuz yer Kocaeli diyoruz ama birçoğumuz burada doğduk. Ben de burada doğdum. Kuruluşunda var olduğum bir dernek. Bu kadar zengin bir yapı ilk defa görüyorum. Dostuz ama her şeyden önce insanız. Sabahın güzelliğinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum” dedi.

“BİRLİKTELİKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Son olarak konuşmasını yapan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bu güzel gün organize ettikleri için hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklere çok ihtiyacımız var. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın amacı da bu. Dertleri paylaşarak azaltmak, mutlulukları paylaşarak çoğaltmak. Bu yüzden Kocaeli’deki hemşeri derneklerimiz güzel bir mozaiğin parçası olarak hizmet ediyor. Derneğimiz öğrencilerimize yönelik çalışmaları ile güzel bir birliktelik ortaya koyuyorlar. Hemşerimiz, vatan gemisini kaptanı bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak ilan etti. Bu çok önemli bir vizyon bizim için. 100 yılı geride bırakıyoruz.

2023 SEÇİMLERİNE GÖNDERME YAPTI

Acı tatlı birçok sıkıntılı dönemi aştık, sistemimizi değiştirdik, altyapımızı hazırladık, büyük bir iddia ile yeni bir anlayış 3 kıtaya hükmetmiş 600 yıllık bir imparatorluğun varisi olarak önemli olarak kendisini ortaya koymayı başardı. Bu sıkıntılı dönemlerden sonra Anadolu toprak parçasını koruyabildik. Yeni Genç Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz yıllarca süren mücadeleler neticesinde bu günlere geldi. Hem dışarıdan hem içeriden önemli mücadeleler verdik. 80 yılımız siyasi iç kavgalar ile geçti. Böyle bir lideri 2023 seçimlerinde yeniden seçerek taçlandıracağız. Buna ülke olarak da mecbur ve mahkûmuz. 2023 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu hasımlarımız dillendiriyor” ifadelerine yer verdi.

“RİZELİLER GÜÇLÜYSE RİZE GÜÇLÜDÜR”

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan: “Rize’den Kocaeli’ye cesaretini getiren hemşerilerim siz çok kıymetlisiniz. Büyüklerimiz burada önümüzdeki süreçle alakalı sizleri bilgilendirdi fakat benim de görüşlerim çok çalışmak yönündedir. Rizeli güçlüyse, Rizeliler güçlü herkes bir çalışırken biz beş çalışacağız. Kalyoncular, Tüysüzler beş çalışacak. Hangi siyasi parti olursa olsun neye inanırsa inansın değerlerimiz adına önümüzdeki süreci hep beraberce gerçekleştirmek zorundayız. Rizeliler bir olursa uzaklar yakın olur. Müslüman coğrafyalar güçlüdür” dedi.