14 Oca 2023 - 12:27- Gündem G: 14 Oca 2023 - 12:30

Bekir Yümnü görevden alındı!

Kocaeli’de uzun bir süre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini üstlenen daha sonra Afayonkarahisar’a atanan Bekir Yümnü’nün Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alındığı öğrenildi.

Dilara Polat
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Bekir Yümnü görevden alındı! mask
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8 senedir ilimizde görev yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, 2020 yılında Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne atanmıştı. 2 yıldır Afyonkarahisar’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Bekir Yümnü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığı öğrenildi. Yümnü’nün görevden alma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKİR YÜMNÜ KİMDİR?
01.07.1962 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1985 - 1987 tarihleri arasında 3 yıl süre ile Malatya ve Kocaeli İllerinde öğretmenlik yaptı. 1987 - 1998 yılları arasında Gebze İmam Hatip Lisesinde 12 yıl Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılından itibaren 8 yıl süreyle okul müdürlüğü yaptı. 2005 - 2008 yılları arasında 3 yıl Gebze İlçe Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüttü.
2008 - 2011 yılları arasında ise 4 yıl süreyle Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 2012 yılı Şubat ayından itibaren Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.
# eğitim, Sakarya, Okul, Çayırova

14 Oca 2023 - 12:27 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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