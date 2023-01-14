14 Oca 2023 - 12:39- Spor G: 14 Oca 2023 - 13:22

Bucaspor 1928-Karacabey Belediyesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928 bugün ikinci devrenin ilk haftasında evinde Karacabey Belediyespor'la karşılaşıyor. Yeni Buca Stadı'nda Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Bucaspor 1928-Karacabey Belediyesi mask
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BUCASPOR 1928 0-0 TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

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BUCASPOR İlk 11                                                         
77. KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
2. MAZLUM DEMİR
4. LOKMAN GÖR
54. ALPER KADİR DURUK
33. ENES ALIÇ
24. FURKAN ÇİL
61. SARUHAN FINDIKCI
10. TAŞKIN ÇALIŞ
7. BERKE BIYIK
89. ERHAN ÇELENK
30. ERHAN ŞENTÜRK

Yedekler
26. ALP TUTAR
5. ONUR ÖZCAN
53. EMRE ERDEM
3. ABDULLAH BALIKUV
42. ADEM EREN KABAK
6. AHMET ASLAN
28. EGE OKKA
11. RECEP GÜL
29. İLHAN DEPE
99. MEHMET FUAT GÖLBAŞI

Teknik Sorumlu
CÜNEYT DUMLUPINAR

*******

KARACABEY BELEDİYESPOR İlk 11
96. VEYSEL SAPAN
2. YUSUF ERDEM GÜMÜŞ
10. BEKİR CAN KARA
11. ÖMER KUŞAN
16. HAKAN DEMİR
17. KADİR TURHAN
21. UĞUR MUSTAFA TÜRK
32. MUSTAFA DİLER
67. ONUR KARAKABAK
68. ULAŞ ZENGİN
77. SADIK ARDA YILMAZTÜRK

Yedekler
1. HÜSEYİN ARSLAN
3. AHMET EREN
5. İLKE NELİK
8. VEDAT BORA
9. ATA KURTULUŞ
14. MUHAMMET YEŞİL
19. ABDULLAH BALIKÇI
22. ERDEM DİKBASAN
79. SERKAN EMRECAN TERZİ
99. DEVRİM TAŞKAYA

Teknik Sorumlu
MEHMET AK

14 Oca 2023 - 12:39 - Spor

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