Bucaspor 1928-Karacabey Belediyesi

BUCASPOR 1928 0-0 TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
*****
BUCASPOR İlk 11
77. KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
2. MAZLUM DEMİR
4. LOKMAN GÖR
54. ALPER KADİR DURUK
33. ENES ALIÇ
24. FURKAN ÇİL
61. SARUHAN FINDIKCI
10. TAŞKIN ÇALIŞ
7. BERKE BIYIK
89. ERHAN ÇELENK
30. ERHAN ŞENTÜRK
Yedekler
26. ALP TUTAR
5. ONUR ÖZCAN
53. EMRE ERDEM
3. ABDULLAH BALIKUV
42. ADEM EREN KABAK
6. AHMET ASLAN
28. EGE OKKA
11. RECEP GÜL
29. İLHAN DEPE
99. MEHMET FUAT GÖLBAŞI
Teknik Sorumlu
CÜNEYT DUMLUPINAR
*******
KARACABEY BELEDİYESPOR İlk 11
96. VEYSEL SAPAN
2. YUSUF ERDEM GÜMÜŞ
10. BEKİR CAN KARA
11. ÖMER KUŞAN
16. HAKAN DEMİR
17. KADİR TURHAN
21. UĞUR MUSTAFA TÜRK
32. MUSTAFA DİLER
67. ONUR KARAKABAK
68. ULAŞ ZENGİN
77. SADIK ARDA YILMAZTÜRK
Yedekler
1. HÜSEYİN ARSLAN
3. AHMET EREN
5. İLKE NELİK
8. VEDAT BORA
9. ATA KURTULUŞ
14. MUHAMMET YEŞİL
19. ABDULLAH BALIKÇI
22. ERDEM DİKBASAN
79. SERKAN EMRECAN TERZİ
99. DEVRİM TAŞKAYA
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.