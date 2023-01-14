2022’de 91 milyon lira yardım yapıldı

İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bilgilendirme toplantısı bugün İzmit Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Müdürü Yunus Vural, Sosyal Yardım İnceleme Görevlileri Mehmet Akar ve Ayşegül Kılıç, vakfın 2022 yılı boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Toplantıya İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’nın yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kaya, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı ve İzmit Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Vural ve ile ekibi katıldı.

“YOKSUL VE DEZAVANTAJLI”

Toplantı başında konuşma gerçekleştiren İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelik, “Son 1 yılda İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın gerçekleştirdiği projeleri sizle paylaşacağız. Görünür yüzümüz elbette yoksul ve dezavantajlı kesimlerde olan vatandaşlarımıza yardımları vakit geçirmeden ulaştırmaktır. İhtiyaç sahibi olan herkes vakfımıza yardım için başvurabilir. Yardım için belirli kriterlerimiz var. Şuanda hala asgari gelirin 3'te 1'ini aşmayacak bir maddi gelir olması ilk şartımız. Mutfağımızda başvuruları değerlendiriyoruz. Alanda koşturan dinamik bir ekibimiz var. İhtiyaç sahiplerini değerlendirip bize sunulan imkanları sunuyoruz. Mali yardımlar var, bayramlar ve değişik günlerde gıda yardımları oluyor. Periyodik olarak yakacak yardımları yapılıyor.” dedi.

1 YILDA 91 MİLYON

İlk olarak Sosyal Yardım İnceleme görevlisi Ayşegül Çırak yaptığı sunumda, “Vakfı, mesai mefhumu gözetmeksizin devletimizin sıcak yüzü olarak fakru zaruret içindeki vatandaşlarımıza birinci elden ulaşmaktadır. Yanında olduğumuz engelli, yaşlı, dul, öksüz, yetim, gazi ve şehit yakınları bizim en büyük değerlerimizdir. On iki kolda yardım yaptığımız İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında en çok yardımı 27 milyon ile Türkiye Aile Destekleri Programı bünyesinde gerçekleştirdik. Vakfımızın 2022 yılı içerisinde yaptığı toplam yardım 91 milyon 305 bin TL oldu.

YAŞLI VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYORUZ

Çırak’ın ardından projeleri tanıtan Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Mehmet Akar VEFA ( Yaşlı Bakım) Programı hakkında, “Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları giderilmektedir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara, devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için İlçemiz vakıf sınırlarımızda ikamet eden yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan 200 vatandaşımızın her 15 günde bir gitmek suretiyle ev temizlikleri kişisel bakımları diğer yönüyle halhatır sorma ve moral ziyaretleri olarak hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Vakfımıza bağlı 11 personel ve 2 araç bulunmaktadır.

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESİ

Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi Denetimli serbestlik kapsamında, denetimli serbestlik sistemine dahil olan kadın yükümlülerin eğitim iyileştirme çalışmalarım arttırmak, rehabilitasyon süreçlerinin hızlanmasını sağlamak, suça karışma nedenleri hakkında farkındalıklarını arttırmak ve bunun sonucunda suç tekrarım önlemek amacıyla kadın yükümlüleri eğitim, sosyal ve ruhsal yönden güçlendirmek, atölyeler kurmak, kadın yükümlüleri atölye çalışmalarına dahil etmek sosyal haklar, sağlık ve kişisel gelişim konularım içeren eğitim semineriyle bilgilendirmek.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

Toplantının ardından konuşan İzmit Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Vural, “Değerli basın mensuplarına katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz burada 2022 yılında yaptığımız faaliyetleri ve yaptığımız projeleri anlattık. İzmit Sosyal Yardımlaşma olarak fakru zaruret içinde olan vatandaşlarımızın yanında olmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettik. Çeşitli projelerimizden bahsettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmiş olduk.” ifadelerini kullandı