Gürsu, istifa talebini reddetti

“PARTİYE ZARAR VERİR”
Bu arada gazetemize bir açıklama yapan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yaşanan gelişmeleri doğrulayarak, “Böyle bir durum yaşandı. Ancak bugünkü şartlarda, yani Türkiye’nin son derece önemli bir seçim ortamına girdiği dönemde böyle bir uygulamanın partimize zarar vereceğini düşünerek istifa talebini reddettim” dedi.
“YETKİ LİDERİM BAHÇELİ’DE”
MHP’de, özellikle Körfez gibi bir yerde ilçe başkanlığı yapmanın zor bir durum olduğunu belirten Gürsu, “Ben görevimin başındayım. İl yönetiminin beni görevden alma yetkisi yok, yetki sadece genel merkezdedir, liderim Dr. Devlet Bahçeli’dedir. Fakat bugünkü şartlarda bir görev değişikliği açıkça partiye zarar verir” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.