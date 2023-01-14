14 Oca 2023 - 13:58- Siyaset G: 14 Oca 2023 - 14:01

Gürsu, istifa talebini reddetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin Kocaeli teşkilatlarında olağanüstü günler yaşanıyor. MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ın parti binasına çağırdığı Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’dan istifa etmesini istediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelere Türkiye’nin seçim ortamına girmesi nedeniyle karşı çıkan ilçe başkanı Gürsu ise talebe olumsuz karşılık verdi.
Gürsu, istifa talebini reddetti mask

“PARTİYE ZARAR VERİR”

Bu arada gazetemize bir açıklama yapan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yaşanan gelişmeleri doğrulayarak, “Böyle bir durum yaşandı. Ancak bugünkü şartlarda, yani Türkiye’nin son derece önemli bir seçim ortamına girdiği dönemde böyle bir uygulamanın partimize zarar vereceğini düşünerek istifa talebini reddettim” dedi.

“YETKİ LİDERİM BAHÇELİ’DE”

MHP’de, özellikle Körfez gibi bir yerde ilçe başkanlığı yapmanın zor bir durum olduğunu belirten Gürsu, “Ben görevimin başındayım. İl yönetiminin beni görevden alma yetkisi yok, yetki sadece genel merkezdedir, liderim Dr. Devlet Bahçeli’dedir. Fakat bugünkü şartlarda bir görev değişikliği açıkça partiye zarar verir” diye konuştu.
# türkiye

14 Oca 2023 - 13:58 - Siyaset

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