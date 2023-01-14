CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti

25 yaşında hayatını kaybeden Tuğçe'nin vefat haberi başta ailesi ve sevenleri olmak üzere CHP camiasını da yasa boğdu. Tuğçe Yazıcı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.