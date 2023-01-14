25 yaşında hayatını kaybeden Tuğçe'nin vefat haberi başta ailesi ve sevenleri olmak üzere CHP camiasını da yasa boğdu. Tuğçe Yazıcı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
14 Oca 2023 - 14:00- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2023 - 14:05
CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları ve Kadın Kolları eski İl Yöneticisi Burcu Yazıcı'nın 25 yaşındaki kız kardeşi Tuğçe Yazıcı dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.