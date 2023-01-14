14 Oca 2023 - 14:00- Asayiş G: 14 Oca 2023 - 14:05

CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları ve Kadın Kolları eski İl Yöneticisi Burcu Yazıcı'nın 25 yaşındaki kız kardeşi Tuğçe Yazıcı dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti mask
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25 yaşında hayatını kaybeden Tuğçe'nin vefat haberi başta ailesi ve sevenleri olmak üzere CHP camiasını da yasa boğdu. Tuğçe Yazıcı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
# chp

14 Oca 2023 - 14:00 - Asayiş

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