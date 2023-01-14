Bilal Dündar: “Tarihe hizmet hem geçmişe hem geleceğidir”

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen Türkiye ve Azerbaycan Dostluk ve Kardeşlik Şöleni organizasyonu için bugün Aliyev Kültür Evi’nde bir araya geldi. Programda ev sahibi Bilal Dündar konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra yöresel konser, halk oyunları gösterileri yapıldı. Etkinliğe Proje koordinatörü Alptekin Cevherli, İzmit Belediyesi Sivil Toplum Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Müdürü Abdül Samet Şengöz, Kocaeli Milli Kuruluşlar Derneği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, TOYŞAT Derneği Başkanı Gökay Şentürk, Eski İl Kültür Müdürü Adnan Zambaktan, Azerbaycan Diaspora Kurucu Başkanı Bülent Gürcan ve çok sayıda kentin tanınan isimleri katıldı.

“EŞMEDEN BİÇİLMİYOR”

Şenlikte konuşan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, “Yılların birikimine sahibiz. Biz 2004’te bu derneği açtığımız zaman siyasilerimiz de buranın öneminin farkında değildi. Tarih bilincine sahip olmak için mutlaka bir başlangıç yapmamız lazım. Kendimiz inandıktan sonra başarı kendiliğinden gelir. Bugün Kocaeli’de bu konuda beni de sollayıp çok iyi düzeylere gelip mücadele eden bir toplumumuz var. 2010’da toplumların zihinlerine nakşedecek bir takım çalışmalar yaptık. Kartepe’de Haydar Aliye adına bir park açtık. Bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi. 2011’de Derince’de bir park açtık. Daha sonra buranın açılışını yaptık. Türkiye’de ilk ve tek soykırım müzemiz var. Bu bir iki kişinin işi değildir bunlar bir birikimdir. Yani eşmeden biçilmiyor. Çalışmadan olmuyor. Elimizi tutanlara teşekkür ederiz. Bu arada tehditler ve şantajlar ön yargılar da saymakla bitmez. Tarihe hizmet adına tüm gücümüzle çalıştık. Hizmet hem geçmişe hem geleceğidir” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’DE CİDDİ MÜCADELE VERİLDİ”

İzmit belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Eray Bodur, “Geçtiğimiz kısa bir süre içerisinde var olan bir parkımıza da Generalimizin adını vermiştik. Bugün Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızı da Mustafa Kemal’in dediği gibi kederi de kederimizdir sevinci de sevincimizdir. 2004’ten bugüne gönül coğrafyamızda yer alan Azerbaycan’ın iki kardeş ülkenin aynı soya sahip kardeşlerimize köprü olmak adına Kocaeli’de çok ciddi mücadeleler verildi. Bunlar çok önemli. Ne yazık ki Azerbaycan’da Kıbrıs’ta yaşananlar hala hafızamızda ve tazedir. Biz inanıyoruz ki gelecek açısından soydaşlarımıza çok daha iyi gelecek sağlayacağız bu çalışmalarımızla. Kamu yararına desteğimizi sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Bodur’un arkasından Konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Müdürü Abdül Samet, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bu programda olmaktan çok onur duydum” diyerek sözlerine son verdi.