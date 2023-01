BUCA BUGÜN TAKILDI YENERSEK LİDERİZ

2.Lig Kırmızı Grup’ta 2.sırada yer alan Kocaelispor, yarın Trakya’da zirveye yükselmek için zorlu maça çıkıyor. Buca bugün Karacabey’le 0-0 berabere kaldı... Kırklareli’ne konuk olacak Körfez kazanırsa 2 puan farkla lider olacak. Maç 14.00’de başlayacak. Fuchs TV canlı yayınlayacak. Kocaelispor taraftarı bu maçta tribündeki yerini alamayacak

12 yıl aradan sonra geçen sezon 1.Lig’e yükselerek kente yeniden hayat katan, ancak bir yıl içerisinde 44 puan gibi yüksek bir puana rağmen 2.Lig’e geri dönen Kocaelispor, bir yıllık çilenin bitmesi için sezonun ikinci yarısına bugün Kırklareli’nda başlıyor. 2022 ve sezonun ilk yarısının son maçında Ankara Demir’i konuk eden ve Kocaeli Stadı’nda tam bir rezalet yaşayarak 4-2 yenilip, Buca’nın zirveye çıkmasına sebep olan Kocaelispor, koltuğu geri almak için bugün mutlaka kazanmak zorunda olacak. Ara transferde Emre Nefiz ve Alihan Kubalas’ı transfer eden takım, yepyeni kadrosuyla 1.Lig’e yükselmek için Trakya’da geri sayıma başlıyor.

BUCA BERABERE KALDI... KAZANIRSAK 2 PUAN FARKLA LİDERİZ...

Sezonun ikinci yarısının ilk maçını bugün evinde, eski lider Karacabey ile oynayan ve berabere kalan lider Bucaspor, maç fazlasıyla arayı 1 puan açtı. Karacabey ise 1.Lig yolunda yara almadı. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ve talebeleri, yarışı sürdürmek için beraberliğe bile razı olamayacak.Cuma akşamı Kırklareli’nde Kaya Palace’ta kampa giren Yeşil Siyahlılar, dün ter idmanı sonrasında yeniden istirahata çekildi. Başkan Engin Koyun ve beraberindeki yöneticiler de dün kampa katıldı. Bir kısım yönetici de bu sabah yola çıkacak ve maç saatine yakın statta olacak. Antalya kampında Kartal Bulvar’a, sert geçen maçta 2-0 yenildikten sonra, 2.Lig ekipleri Isparta’yı 2-0, Afyonspor’u 3-2 yenen Kocaelispor, geçen hafta kampın son gününde, Polonya Ekstraklasa Ligi’nin önemli ekibi Korona Kielce’yi de 3-1 yenerek sükse yapmıştı. Bu üç özel maçtan sonra ilk resmi lig maçına çıkacak ekipte, son Korona maçı kadrosunun sahaya çıkması bekleniyor. O maçta ilk on bir İsmet Yumakoğulları, Yalçın Kılınç, Diogo Coelho, Emre Nefiz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı, Kubilay Yavuz, Samed Ali Kaya, Cem Ekinci ve Okan Eken şeklinde dizilmişti. Bu kadroda ufak değişikliklerle ideale yakın on birin sahaya çıkması bekleniyor. Dünkü son idmanın ardından muhtemel ilk 11 şöyle belirlendi: Gökhan, Mehmet-Atila-Diogo-Yalçın, Cihat-Mesut-Kubilay, Samed Ali-Berkan (Cem)-Okan.

MAÇ 14.00’TE, HAKEM KESTANLIOĞLU

Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak maçın hakemi B Klasmanı kokartlı İzmirli Ferhan Kestanlıoğlu olacak.İzmirli hakem bu sezon 23 Ekim’de İzmit’te oynanan ve 2-0 kazandığımız Adıyaman maçını yönetmişti.Kestanlıoğlu’nun yardımcılıklarını Önder Çalış ve Sinan Ertinğü üstlenecek. 4.hakem ise Yunus Emer Çakar olacak. Fuchs TV bugünkü maçımızı da naklen yayınlayacak. Her zamanki gibi bu maçı, Kocaelispor maçlarının internetteki ilk canlı yayıncısı olan www.kocaeligazetesi.com.tr web adresimizden, canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz.