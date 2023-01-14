BBP'li Destici'ye Körfez forması

ŞENGİL VE ENGİN TAKDİM ETTİ
Yaklaşan genel seçimler öncesi Büyük Birlik Kocaeli il Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları il Başkanı Cüneyt Engin ile BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Kocaeli heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici ile seçimleri ve yapılacakları konuştu. Kocaeli teşkilatının son durumu hakkında bilgi alan Destici, seçim çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.