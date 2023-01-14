BBP'li Destici'ye Körfez forması

ŞENGİL VE ENGİN TAKDİM ETTİ

Yaklaşan genel seçimler öncesi Büyük Birlik Kocaeli il Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları il Başkanı Cüneyt Engin ile BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Kocaeli heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici ile seçimleri ve yapılacakları konuştu. Kocaeli teşkilatının son durumu hakkında bilgi alan Destici, seçim çalışmalarında başarılar diledi.