14 Oca 2023 - 16:50- Spor G: 14 Oca 2023 - 16:52

BBP'li Destici'ye Körfez forması

Yaklaşan seçimler öncesi, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Heyet, Destici'ye Kocaelispor forması hediye etti.
BBP'li Destici'ye Körfez forması mask
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ŞENGİL VE ENGİN TAKDİM ETTİ

Yaklaşan genel seçimler öncesi Büyük Birlik Kocaeli il Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları il Başkanı Cüneyt Engin ile BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Kocaeli heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici ile seçimleri ve yapılacakları konuştu. Kocaeli teşkilatının son durumu hakkında bilgi alan Destici, seçim çalışmalarında başarılar diledi.

14 Oca 2023 - 16:50 - Spor

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