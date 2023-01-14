SAL-A’DA KIYAMET GÜNÜ: BAĞDAT MI, ÇAYIROVA MI?

GÖZLER ZİRVEYE ÇEVRİLDİ
Lider Bağdatspor, geçen hafta deplasmanda Köseköy Ateş karşısındaki yenilgiyle, durumunu zora sokmuştu. Maç fazlası bulunan lider, gizli lider gibi davranan Çayırovaspor ile olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Bir maç eksiğiyle ikinci sırada ve 3 puan geride olan Çayırovaspor ise kesinlikle yenilmemek zorunda olacak. Bu süper maçın sonucu, Play-Off öncesinde zirveyi karıştırabilecek bir maç olacak.
DİLOVASI KAZANIP, ZİRVE MAÇINI BEKLEYECEK
3.sırada ve yine 38 puanda bulunan Dilovası Belediyespor ise düşmeme mücadelesi veren Alikahya Belediye karşısında sahaya favori çıkacak. Dilovası rakibini yenip, Bağdat- Çayırova maçının sonucunu bekleyecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. 4.sırada yer alan 35 puanlı Ateşspor, lideri devirdikten sonra sükse yaptı. Kartepe’nin tarihi ekibi, Çınarlı deplasmanına çıkıyor. Bu maç 19.30’da start alacak. Ligin bitimine 7 hafta kala, çember iyice daralıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.