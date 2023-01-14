14 Oca 2023 - 16:51- Spor G: 14 Oca 2023 - 16:55

SAL-A’DA KIYAMET GÜNÜ: BAĞDAT MI, ÇAYIROVA MI?

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün adeta erken final gibi bir maç var. 41 puanlı ve maç fazlası bulunan Bağdatspor, 38 puanla ikinci sırada ve maç eksiği bulunan Çayırovaspor’u konuk edecek. Bu süper maç 15.00’de başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak
SAL-A’DA KIYAMET GÜNÜ: BAĞDAT MI, ÇAYIROVA MI? mask
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GÖZLER ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Lider Bağdatspor, geçen hafta deplasmanda Köseköy Ateş karşısındaki yenilgiyle, durumunu zora sokmuştu. Maç fazlası bulunan lider, gizli lider gibi davranan Çayırovaspor ile olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Bir maç eksiğiyle ikinci sırada ve 3 puan geride olan Çayırovaspor ise kesinlikle yenilmemek zorunda olacak. Bu süper maçın sonucu, Play-Off öncesinde zirveyi karıştırabilecek bir maç olacak.

DİLOVASI KAZANIP, ZİRVE MAÇINI BEKLEYECEK

3.sırada ve yine 38 puanda bulunan Dilovası Belediyespor ise düşmeme mücadelesi veren Alikahya Belediye karşısında sahaya favori çıkacak. Dilovası rakibini yenip, Bağdat- Çayırova maçının sonucunu bekleyecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. 4.sırada yer alan 35 puanlı Ateşspor, lideri devirdikten sonra sükse yaptı. Kartepe’nin tarihi ekibi, Çınarlı deplasmanına çıkıyor. Bu maç 19.30’da start alacak. Ligin bitimine 7 hafta kala, çember iyice daralıyor.
# ateş, Dilovası, Çayırova, Kartepe

14 Oca 2023 - 16:51 - Spor

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