Cantürk: KOÜ mutlaka Araştırma Üniversitesi olmalı

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Kurulu, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, Dekan Prof. Dr. Ufuk Yıldız, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ile öğretim üyeleri katılım gösterdi.
NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI VE ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Akademik Kurul’un açılışında konuşan Dekan Ufuk Yıldız, akademik kadroların durumu, bilimsel etkinlikler ve yayınlar, eğitim öğretim yılı istatistikleri gibi konularda bir sunum gerçekleştirdi. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı göz önünde bulundurulduğunda fakülte olarak Türkiye’de ön sıralarda bulunduklarına vurgu yapan Prof. Yıldız, fakültenin fiziksel altyapısı yanı sıra yol haritasını paylaştığı konuşmasında nitelikli araştırmacı ve araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
“ÜNİVERSİTEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİNİZ”
Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Kocaeli Üniversitesi’nin rektörü olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Tıp Fakültesi’nin bir öğretim üyesi olabilirim ama tüm fakültedeki öğretim üyelerinin rektörüyüm. Ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin geleceğine katkı sağlayacak en önemli fakültelerin fen edebiyat, mühendislik, denizcilik, havacılık ve uzay bilimleri gibi fakülteler olduğuna inanıyorum. Bu sebeple sizleri önemsiyoruz” dedi.
TALEP VE İSTEKLER DİNLENDİ
Bugüne kadar iyiyi ve doğruyu yapmak için gayret ettiklerini, bundan sonra da dünü hatırlayıp, herkese adil yaklaşarak yola devam edeceklerini belirten Rektör Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi olarak hep daha ileriyi hedeflemeliyiz. Üniversitemiz, mutlaka Araştırma Üniversitesi olmak zorunda, bunu başaracak potansiyelimiz ve gücümüz var. Bunun için kendi alanımızdan çıkmalıyız. Kocaeli adeta bir sanayi laboratuvarı. Bu kentte inanılmaz imkanlarımız var. Bunlara ulaşmak da elimizde” açıklamasında bulundu. Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün konuşmasının ardından, öğretim üyelerinin talep ve isteklerini iletmesiyle, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.