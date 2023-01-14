Öğretmenlere atama müjdesi!

Türkiye Gazetesine konuşan Bakan Özer, “Son 20 yılda öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir dönem olmadı. Bu yıl da mutlaka atama yapacağız. İhtiyacımız olan alanlara ağırlık vereceğiz. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında süreci paylaşacağız” dedi.
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Özer, hane sayısı 10’un üzerinde olan tüm köylerde okulların açılacağını da belirtti.Kopyayla gündeme gelen açık lise tartışmalarına da değinen Bakan Özer, “Dar bir kesim spekülasyon yapıyor. Başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar” dedi.Milli Eğitim Bakanı, “6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek vereceğiz. Aile Okulu projesinden 2 buçuk milyon kişi faydalanacak” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.