DEVA’dan 1000 kişi ile Ankara çıkarması

DEVA Partisi’nde seçim hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. DEVA Partisi’nin iktidara geldiğinde Türkiye’yi yönetmek üzere 22 ana başlık altında ve ayrıntılı bir şekilde hazırladığı plân ve projelerin daha önce tek tek tanıtımları yapılmıştı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti tarafından iktidara gelmeden önce bu kadar detaylı bir şekilde eylem plânları gün gün ve ay ay hazırlanmış oldu. Şimdi de bugün Ankara’da gerçekleştirilecek ‘15 Ocak DEVA Olacak’ etkinliği ile kitapçıklar haline getirilmiş bu 22 ana başlık, toplu bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak ve DEVA Partisi’nin seçim çalışmaları başlatılmış olacak. Genel Başkan Ali Babacan başta olmak üzere bütün parti kurmaylarının da hazır olacağı etkinliğe vatandaşların ve basının da büyük ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

“BİZ LAF ÜRETMİYORUZ, ÇALIŞIYORUZ”

DEVA Partisi Kocaeli Teşkilâtı da bu kapsamda partiye gelen talepler doğrultusunda şimdilik 11 otobüs ve 100’den fazla araçtan oluşan yaklaşık 1000 kişi ile Ankara’daki etkinliğe katılacağını açıkladı. İl Başkanı Adem Koç, “DEVA Partisi genç bir parti olmasına rağmen, bugün Türkiye’nin sayılı büyük partilerinden birisidir. Gerek üye sayısı ve gerekse de yurt sathına yayılmış teşkilât yapısı ile bütün Türkiye’yi kapsayan ana siyasi akımı temsil etmektedir. ‘Projeniz nerede?’ diye ‘laf üretenlere’ cevabımız; ‘biz laf değil iş üretiyoruz, projelerimizi de 15 Ocak’ta toplu olarak ilan ediyoruz’ olacaktır” dedi.

“DEVA OLMAMIZA AZ KALDI”

Koç, “Cumartesi gecesinden itibaren ilçe başkanlıklarımızdan peyderpey otobüsler ve otomobiller yola çıkmaya başlayacak. DEVA Partimizin bu muhteşem şölenine Ankara’ya bizimle birlikte katılmak isteyen bütün vatandaşlarımızı da buradan davet ediyoruz. İlçe başkanlıklarımız ile iletişime geçerek bu kutlu günde bizimle beraber olabilirler. Artık ülkemizin dertlerine DEVA olmamıza az kaldı. Milletimizden genel seçimlere kadar biraz daha sabır istiyoruz” dedi.