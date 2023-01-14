Ford Otosan, Avrupa’nın zirvesinde

Ford, ticari araç üssü Ford Otosan’ın üretim gücüyle 2022’de Avrupa’nın ticari araç satış lideri oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit Custom, Türkiye ve Avrupa’nın 1 ton segmentindeki en çok satan van aracı olurken, İngiltere’de de yılın en çok satan aracı seçildi. Bu, Ford için art arda sekiz yıl pazar liderliğini anlamına geliyor ve sektörde yeni bir rekora işaret etti.

11 ÜLKEDE PAZAR PAYI ARTTI

Bu rekorda en önemli pay, Avrupa’da 1 ton segmentinde en çok satılanticari van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom’ın oldu.Transit Custom’ın başarısı ve Ford Otosan’ın üretim gücüyle Ford, yüzde 15 ile Avrupa’daki şimdiye kadarki en yüksek toplam pazar payına ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki pazar payını yıldan yıla da artırdı.

“MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENİLİR ORTAĞI OLMAYA DEVAM”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü HansSchep, “Sekiz yıl üst üste Avrupa pazar liderliği rekorunu kırmak, ticari müşterilerimizin Ford’a duyduğu güvenin bir göstergesi. Benzersiz yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA ODAKLANILDI

Açıklamada aktarılanlara göre, Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda geliştirdiği elektrifikasyon stratejisiyle yatırımlarını, AR-GR ve inovasyon çalışmalarını uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyor.2021’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi için 2 milyar avroluk bir yatırım planı duyuran Ford Otosan, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşıyor. Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğundaki önemli kilometre taşlarından biri E-Transit oldu.

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONU

Ford Otosan 2022 yılının ikinci çeyreğinde Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’i, elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edenGölcük fabrikasında hattan indirdi. E-Transit, geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yanaAvrupa’da 2 tonluk elektrikli ticari araç segmentinin aylık satışlarına öncülük ediyor.Öte yandan bu yıl itibarıyla “Yeni Nesil Transit Custom” ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli fabrikalarında üretilecek.