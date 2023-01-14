Silahını temizlerken kendini yaraladı

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 849 Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evinde yaşayan Yusuf Y., silahını temizlemeye başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonrasında Yusuf Y. elinden yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.